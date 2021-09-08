مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينين بالضفة ووقوع إصابات

شهدت عدة مدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة بين محتجين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.

وانطلقت عدد من المسيرات الفلسطينية في مناطق متعددة بالضفة احتجاجا على ما وصفوه بالقمع الإسرائيلي ضد الأسرى.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية إن مواجهات اندلعت بين المحتجين والجيش الإسرائيلي في الخليل ونابلس وقلقيلية وبيت لحم بالضفة الغربية.

كما اندلعت مواجهات في مدخل حي العيساوية بوفي حي باب العامود بالقدس الشرقية.

وألقى المتظاهرون الحجارة وإضرام النار في الإطارات وردت القوات الأمنية بوسائل تفريق المتظاهرين.

وأصيب شابان بالرصاص، مساء الأربعاء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال أحدهما بالحي في منطقة الرجل، والآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

واستدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شقيقي الأسير يعقوب قادري وابن شقيقه من قرية بئر الباشا جنوب جنين، لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم العسكري غدا الخميس.

وأوضح ذوو الأسير قادري، أن قوات الاحتلال سلمت شقيقي الأسير قادري محمد وأيوب وابن شقيقه شادي استدعاءات لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم العسكري، في محاولة للضغط عليهم لتسليم شقيقهم الذي انتزع حريته من سجن جلبوع مع 5 أسرى آخرين من محافظة جنين.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، فرضت مصلحة السجون الإسرائيلية إجراءات عقابية على أسرى من حركة "الجهاد الإسلامي"، والتي ينتمي إليها 5 من 6 أسرى فروا فجر الإثنين من سجن إسرائيلي عبر نفق، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وأضرم أسرى فلسطينيون تابعون لحركة "الجهاد الإسلامي"، النار في عدد من الزنزانات في سجون إسرائيلية احتجاجا على تفريقهم وتوزيعهم على مختلف السجون، بعد فرار 6 أسرى فجر الإثنين من سجن جلبوع شديد الحراسة.