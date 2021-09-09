إصابة 7 أشخاص فى حادثين متفرقين بطريق الإسكندرية مطروح

أصيب الأربعاء 7 أشخاص في حادثين متفرقين على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفتي العلمين النموذجي والحمام المركزي.

الحادث الأول

واستقبل مستشفة الحمام المركزي إثر انقلاب سيارة بالكيلو 64 بطريق الإسكندرية مطروح 5 مصابين وهم “أحمد جمال عبد المقصود 23 سنة مصاب بجرح قطعي بالرأس، محمد عماد فوزي عبد الحليم 13 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مهند جمال عبد المقصود 15 سنة مصاب بجرح متهتك بالرقبة، يوسف عماد فوزي عبدالحليم 19 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبد المنعم علي عبد المنعم 21 سنة".

الحادث الثاني

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي إثر انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو ٤٠ طريق وادي النطرون العلمين اتجاه القاهرة، 2 مصابين وهم “أحمد مصطفى عبدالحميد ٣٥ سنة مصاب باشتباه خلع بمفصل الفخذ الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أدهم معتز بالله منجود العباسي ٢٧ سنة مصاب بجرح باليد اليمني وآخر بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وتم على الفور إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباة إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.