الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء شبرا الخيمة (صور)

حملات مكبرة لإزالة
حملات مكبرة لإزالة الإشغالات

شنت أحياء مدينة شبرا الخيمة حملات لإزالة الاشغالات التي تعوق حركة المرور في شوارع المدينة في عدد من الأحياء أبرزها شارع كلية الزراعة بعد أن استغاث الكثير من المواطنين من عدم تمكنهم بالسير والحركة بشكل طبيعي بسبب الزحام والمخالفات والإشغالات.

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حملات مكبرة لإزالة الإشغالات

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

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حملات مكبرة لإزالة الإشغالات

وقام اللواء سامي علام، رئيس حى غرب شبرا الخيمة، وعدد من القيادات بالمدينة لمتابعة الفرق الميدانية التي تقوم بإزالة الاشغالات وقام بالمتابعة  المستمرة لإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والمارة.

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حملات مكبرة لإزالة الإشغالات

وقدم سكان شبرا الخيمة عددا من الشكاوي التي تظهر مدى معاناة السكان من وجود الإشغالات في الطرق واستخدموا منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ورصد الأهالي بعض أماكن الزحام أبرزها منطقة مسطرد والخصوص وعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة التي أصيبت بشلل تام في الحركة المرورية وأرجعوا السبب الى سائقي التكاتك الذين لا يلتزمون بمسار الطريق ويتوقفون في أي مكان وفي أي وقت، ما تسبب في إعاقة الحركة، إضافة إلى سائقي الميكروباصات الذين يتوقفون في غير الأماكن المخصص لهم  ما يتسببون في الأمر ذاته.

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حملات مكبرة لإزالة الإشغالات
أحياء مدينه شبرا الخيمه حملات للإزالة الاشغالات تعوق حركه المره سكان شبرا الخيمه حركة المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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