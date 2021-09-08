أول صور للجناح المصري بموسكو: تفاؤل بزيادة الرحلات الروسية إلى الغردقة وشرم

كشف كيتونجا ماكوا، مدير التسويق والمبيعات بأحد الفنادق الشهيرة، والمشارك في معرض leisure المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو والذي تستمر فعالياته حتى غدا الخميس إلى 9 سبتمبر الجارى، أن هناك تفاعل كبير من المكاتب السياحية بروسيا ومنظمى الرحلات الروس على الالتقاء بالشركات والفنادق المشاركة بالمعرض لمعرفة الإجراءات التى قامت بها الدولة تجاة السياحة خلال الفترة والحوافز التى ستقدم لهم لتشغيل الرحلات إلى مصر، موضحًا أن هناك أقدام على زيارة المنتجعات السياحية بشرم الشيخ والغردقة بعد استناف الحركة الطيران المنتظمة من موسكو إليهم.

الجناح المصرى بمعرض موسكو

أضاف ماكوا لـ"الدستور"، أن هناك قرابة 11 فندقًا و6 شركات مصرية مشاركين بالمعرض، وتم عقد العديد من ورش العمل بين الفنادق والشركات الروسية وتم شرح لهم الإجراءات التى قمنا طوال الفترة الماضية للتعامل مع فيروس كورونا، وأنه تم الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحى بجنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم رحلات فى الفترة المقبلة بخلاف الرحلات التى تاتى بشكل منتظم من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة، لتأتى من المدن الروسية، لكن عن طريق الهبوط ترانزيت فى إنطاليا، ثم استكمال الرحلة الى شرم الشيخ والغردقة.

الجناح المصرى بمعرض موسكو

أوضح أن الجناح المصرى المشارك بالمعرض والمقام على مساحة 150 مترًا، يأخد شكل الطابع الفرعونى وتم تزويد الجناح المصري المشارك بالمعرض بتقنيات تكنولوجية حديثة؛ حيث تم وضع شاشات تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدة Branding By Destination مثل مرسى علم، شرم الشيخ، الغردقة، سيوة، الأقصر، أسوان؛ لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة، كما تم الاستعانة بشاشات تفاعلية "Interactive Screen" تحتوي على صور ومعلومات عن هذه المقاصد السياحية باللغة الروسية، إضافة إلى استخدام نظارات ثلاثية الأبعاد تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي virtual reality تحتوي على صور للمقاصد السياحية المصرية المختلفة مثل البحر الأحمر والأهرامات وشرم والغردقة.

وأوضح متكوا أن هناك اهتمام من جانب القائمين على الجناح المصرى سواء من قبل أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة أو السفير المصرى بموسكو.