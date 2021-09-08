في ذكراه.. تعرف على أشهر كنائس تحمل اسم الملاك روفائيل بمصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، بذكرى وتذكار رئيس الملائكة الجليل الملاك روفائيل.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار الملاك الجليل روفائيل الثالث في رؤساء الملائكة وتكريس كنيسته التي كانت بظاهر الإسكندرية.

أضاف السنكسار: "أنه في زمان البابا ثاؤفيلس البطريرك الثالث والعشرين أتت امرأة مؤمنة من رومية ومعها أولادها وصورة رئيس الملائكة الجليل روفائيل، وكانت قد ورثت عن زوجها مالا كثيرا فأظهرت رغبتها للبابا في بناء عدة كنائس فأراها كوما كان تجاه البطريركية فتولت أزالته وبنت مكانه كنيسة ثم بنت كنيسة علي اسم الملاك روفائيل كرست في مثل هذا اليوم".

وقالت كنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور في كتاب: "الملائكة، لمشاهير الآباء القديسين"، والذي جاء من إصداراتها، إنه ذكر رئيس الملائكة رافائيل في سفر طوبيا وهو أحد الأسفار القانونية في الكتاب المقدس "العهد القديم"، ولم يضفه جماعة البروتستانت في الطبعة البيروتية للكتاب المقدس، وقد كشف عن نفسه قائلًا "أنا رافائيل الملاك أحد السبعة الواقفين أمام الرب"، وكلمة رافائيل معناها "دواء الله"، وبعض الآباء يلقبونه بالملاك "مفرح القلوب".

وعن تكريم الكنيسة، قالت الكنيسة إنه: "تعيد له الكنيسة القبطية في اليوم الثالث من الشهر الصغير (النسئ)، وله قصة مشهورة مع القديسة اندرونيكا التي جاءت من روما خصيصًا لبناء كنيسة باسمه في الإسكندرية، لأن الملاك رافائيل ساعدها عندما تشفعت به، فنذرت أن تبني كنيسة باسمه في عهد البابا ثاؤفيلس الذي تمم رغبتها، ورسم أبنيها أسقفين لقداستهما".

وهناك عدة كنائس بُنيت في مصر باسم الملاك روفائيل ولعل أشهرها:

1- كنيسة رئيس الملائكة روفائيل، بالمعادي الجديدة، بالقاهرة

2- كنيسة الملاك روفائيل رئيس الملائكة بقرية التتالية غرب مركز القوصية، شمال أسيوط

3- كنيسة الملاك روفائيل، بصفط اللبن، بكرداسة، بالجيزة

4- كنيسة رؤساء الملائكة ميخائيل ورافائيل، بشما

5- كنيسة العذراء مريم والملاك روفائيل، بالمنيا

6- كنيسة القديسة مريم العذراء ورئيس الملائكة رافائيل، بالجواهر، بالحضرة، بالإسكندرية