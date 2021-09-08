الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في ذكرى مولدها

«الروم الملكيين»: مريم العذراء أعطت البشرية شمس العدل

السيدة العذراء
السيدة العذراء

تحتفل كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في مصلار، برئاسة نيافة المُطران الأنبا جورج بكر، الأربعاء، بذكرى ميلاد العذراء مريم.

وقالت الكنيسة في بيان لها في تلك المناسبة إن: "هناك تقليدا قديما، ذكره في القرن الثاني بعد المسيح مؤلف كتاب "ميلاد مريم" واورده أيضاً في القرن الرابع مؤلف "انجيل يعقوب" المزوّر، نعرف منه أن يواكيم وحنّة، اذ لم يكن لهما ولد، تراءى لهما ملاك الرب وبشَّرهما بمولد ابنة لهما قد اختارها العليّ لشرف اثيل. بعد ميلاد الطفلة، حرصا أشدَّ الحرص على تربيتها، إلى يوم تمكنّا من تقدمتها إلى هيكل الرب حيث عاشت إلى أن خطبت ليوسف البتول".

أضافت:"تدعونا الكنيسة في رتبة العيد إلى التأمل في الدور الذي شغلته مريم العذراء في عمل الفداء. فمريم العذراء هي شريكة ابنها الفادي يوصفها امه. واذ اختارها الله منذ الأزل لتكون ام الكلمة المتجسد، نراها منذ مولدها سلطانة العالم، لانها هي التي اعطت البشرية شمس العدل، واغدقت عليها بابنها الالهي الفرح الأبدي، ذلك ما يعبر عنه القدّيس يوحنا الدمشقي، اذ يهتف بيواكيم وحنّة:"هنيأً لكما، أَيها الزوجان! فإِن الخليقة كلها لمدينةٌ لكما. لأنها استطاعت بكما أن تقدّم للخالق الهدية التي لا تعلوها هدية، الام البتول، التي هي وحدها جديرة بالخالق. فافرح يا يواكيم، لأن الابن أعطيَّ لنا مولوداً من ابنتك".

تكتفي كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في مصر، برئاسة نيافة المُطران الأنبا جورج بكر، الأربعاء، في ذكرى احتفالاتها بميلاد السيدة العذراء مريم، بالقداس الإلهي الذي تقرأ الكنيسة خلاله عدة قراءات كنسية مثل رسالة القدّيس بولس إلى أهل فيلبّي، وإنجيل القدّيس لوقا، بينما تُقتبس العظة التي تُلقي على مسامع أبناء الكنيسة  من العظة الأولى للقدّيس أندراوس الكريتيّ وهو راهب وأسقف عاش في الفترة 660 - 740، وتحمل شعار: "اليوم يشرق فجر الخلاص".

الروم الملكيين الروم الملكيين في مصر الروم الملكيين الكاثوليك

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

أول تعليق من كيروش بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

انقلاب سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

رطوبة ورياح وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

نادي الجمهوريين الملكي

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

حسين دعسة

رباعي الطاقة في عمان

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة فلسطينية: أسرى سجن النقب الإسرائيلي تعرضوا للضرب وردوا بحرق الغرف

بدون عودة .. تفاصيل عملية إخراج "اليهودي الأخير" من أفغانستان

"لابيد" يلتقى لأول مرة نظيره الروسى لافروف فى موسكو.. ما الملفات؟