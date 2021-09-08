استمرار تأهيل وتبطين ترعة طراف 1 ورفع 40 طن مخلفات بالمنيا

تابعت الوحدة المحلية لقرية دمشير التابعة لمركز ومدينة المنيا أعمال تأهيل وتبطين ترعة فرع طراف 1 ببني حسن الأشراف، وذلك ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع كما أزالت حالة تعدٍ في المهد وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقامت برفع 25 طن مخلفات، كما أزالت الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وقامت برفع 15 طن قمامة خلال حملة نظافة.

إزالة تعديات ورفع مخلفات وتبطين ترع بالمنيا

قال حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير، إن الوحدة المحلية بالقرية شنت اليوم عدة حملات لمتابعة انتظام سير العمل بالوحدة الصحية بقرية بني مهدية التابعة للوحدة المحلية بدمشير، وتمت أيضًا متابعة أعمال تأهيل وتبطين وتحجير ترعة فرع طراف 1 ببني حسن الإشراف، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة التي تمثل نقلة حضارية ونوعية لتحسين عملية ادارة وتوزيع المياه بما يضمن وصول المياه بسهولة للأراضي الزراعية. وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا بضرورة المتابعة المستمرة لإنجاز الأعمال وإزالة العقبات التي تواجه سير العمل بهذه المشاريع القومية.

إزالة تعديات ورفع مخلفات وتبطين ترع بالمنيا

وأضاف رئيس القرية أن الحملات رصدت حالة تعدٍ في المهد بالبناء المخالف بدون ترخيص، وعلى الفور تمت إزالتها وتحرير محضر بذلك وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف حفاظًا على أملاك الدولة.

إزالة تعديات ورفع مخلفات وتبطين ترع بالمنيا

كما واصل قسم البيئة بالقرية أعماله اليومية برفع 25 طنًا من المخلفات الصلبة و الأتربة المتواجدة بمنطقة البلدية وأمام الوحدة الصحية بأدمو ومن قرية ههيا حتى عزبة عسير لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.

إزالة تعديات ورفع مخلفات وتبطين ترع بالمنيا

وأكد أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية أنه تمت إزالة حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية على مساحة نصف قيراط تقريبٌا بقرية بني أحمد الشرقية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات ورفع مخلفات وتبطين ترع بالمنيا

وأشار عمران إلى أن قسم البيئة بالقرية قام برفع 15 طن قمامة وتراكمات من (مساكن قرية بني أحمد الغربية-ترعة كوم الزهيري-شارع الفخورة-أمام طاحونة القمص-أمام المجرى-جميع نقاط التجمع داخل القرية)، ونقلها إلى المقالب العمومية لرفع كفاءة منظومة النظافة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات وخاصةً فيروس كورونا.