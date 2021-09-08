8 أكتوبر.. عرض فيلم «muppets haunted mansion» على ديزنى بلس

أعلنت شركة ديزني والت عن عرض فيلم الدمى المتحركة العالمي “muppets haunted mansion” عبر منصتها الإلكترونية ديزني بلس يوم 8 أكتوبر المقبل.

كما تستعد منصة ديزني بلس لعرض فيلم الرسوم المتحركة المنتظر "Diary of a WimpyKid"، يوم 3 ديسمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات عيد الكريسماس.

فيلم رسوم متحركة ” Diary of a WimpyKid“ يعرض حصرياً على منصة ديزني بلس، الفيلم مقتبس من سلسلة روايات ناجحة قام بتأليفها الأمريكي جيف كيني، حول فتى يدعى غريغ هيفلي الذي يهوى كتابة يومياته المضحكة في المدرسة والبيت.