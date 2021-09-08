الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

8 أكتوبر.. عرض فيلم «muppets haunted mansion» على ديزنى بلس

muppets haunted mansion
muppets haunted mansion

أعلنت شركة ديزني والت عن عرض فيلم الدمى المتحركة العالمي “muppets haunted mansion” عبر منصتها الإلكترونية ديزني بلس يوم 8 أكتوبر المقبل.

كما تستعد منصة ديزني بلس لعرض فيلم الرسوم المتحركة المنتظر "Diary of a WimpyKid"، يوم 3 ديسمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات عيد الكريسماس.

فيلم رسوم متحركة ” Diary of a WimpyKid“ يعرض حصرياً على منصة ديزني بلس، الفيلم مقتبس من سلسلة روايات ناجحة قام بتأليفها الأمريكي جيف كيني، حول فتى يدعى غريغ هيفلي الذي يهوى كتابة يومياته المضحكة في المدرسة والبيت.

muppets haunted mansion أكتوبر مدرسة كتاب إلكتروني احتفال ديزنى المقبل أمن التزام فيلم على عرض مدرس

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