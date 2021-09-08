محافظ القاهرة يكرم ابنة الأسمرات الفائزة ببطولة العرب فى الكيك بوكسينج
كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اللاعبة إسراء سليمان حسين، ابنة حى الأسمرات، لحصولها على المركز الأول ضمن منتخب مصر الفائز ببطولة العرب في لعبة الكيك بوكسينج وزن 48 ك التى أقيمت بالعراق وشاركت فيها 11 دولة عربية.
وأشاد محافظ القاهرة بمهارة اللاعبة وأثنى على قيامها بنقل خبراتها بتدريب الناشئين بالأسمرات لإخراج أبطال جديدة من الحى.
وأكد محافظ القاهرة أن نموذج الأسر فى الأسمرات نموذج مميز استطاع تقبل التطوير والإضافة له وأدرك بوعيه الاهتمام الذي توليه الدولة لهم، فكان عطاؤهم كبيرًا ومتميزًا.