محافظ القاهرة يكرم ابنة الأسمرات الفائزة ببطولة العرب فى الكيك بوكسينج

كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اللاعبة إسراء سليمان حسين، ابنة حى الأسمرات، لحصولها على المركز الأول ضمن منتخب مصر الفائز ببطولة العرب في لعبة الكيك بوكسينج وزن 48 ك التى أقيمت بالعراق وشاركت فيها 11 دولة عربية.

محافظ القاهرة يكرم بطلة العرب في الكيك بوكسينج

وأشاد محافظ القاهرة بمهارة اللاعبة وأثنى على قيامها بنقل خبراتها بتدريب الناشئين بالأسمرات لإخراج أبطال جديدة من الحى.

محافظ القاهرة يكرم بطلة العرب في الكيك بوكسينج

وأكد محافظ القاهرة أن نموذج الأسر فى الأسمرات نموذج مميز استطاع تقبل التطوير والإضافة له وأدرك بوعيه الاهتمام الذي توليه الدولة لهم، فكان عطاؤهم كبيرًا ومتميزًا.