تأجيل دعوى إلغاء فصل طالب تحرش بزميلته في جامعة حلوان لـ25 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، دائرة التعليم، بمجلس الدولة، تأجيل دعوى إلغاء فصل طالب متهم بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان، إلى 25 سبتمبر الجاري.

وطالبت الدعوى، بوقف قرار جامعة حلوان، والمتضمن رسوب أحد الطلاب في العام الجامعي 2019،2020 على خلفية اتهامه بالتحرش بزميلته.

وقالت الدعوى، إنه نسب إلي طالب وإحدى زميلاته بذات الفرقة أنهما بتاريخ 11/12/2019 ارتكابهما مخالفة تأديبية طلابية علي سند من القول أنهما بذات التاريخ وبدائرة تواجدهما بالحرم الجامعي قد خرجا علي مقتضي الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.

وأحالت الجامعة الطالبين إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي، وقد انعقد المجلس المذكور بجلساته علي النحو الموضح بمحاضر جلساتها في غيبة الطالب، ودون اتصال علمه بإحالته إلى مجلس التأديب ودون إخطاره.

أصدر مجلس التأديب الابتدائي شهر يونيو الماضي، قرارًا غيابيا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون أن يتم إخطار الطالب بقرار مجلس التأديب، وقد انعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتقدم لها الطالب، واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021، حتى فوجئ الطالب عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021، بصدور القرار المشار إليه، وتقدم بطلب تظلم علي القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التأديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين، وصدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه، وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه، وتقديم الأدلة علي نفيها، فلم تسمع أقواله ولم تتح له الفرصة في تقديم شهود النفي، مما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.