الآلاف يشيعون جنازة الشيخ صلاح غانم ونجليه بالمنوفية (فيديو)

شيع منذ قليل عقب صلاة العصر، الآلاف من أبناء محافظة المنوفية وتلاميذ ومحبي الشيخ صلاح غانم الداعية الإسلامي وإمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب في مدينة منوف جثمانه هو واثنين من أبنائه الشباب ، عقب حادث غرق في واحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح الذي أثار حزن الكثيرين، وسط حالة من الحزن الشديد بعد الإعلان عن نبأ وفاته.

وأعلنت الصفحة الرسمية لموقع الشيخ صلاح غانم صباح اليوم، أن تشييع جثمان الراحل وأبنائه ستكون اليوم الأربعاء بمدينة منوف بعد صلاة العصر بمسجد مجاور للمقابر في المدينة وذلك حتى يتمكن محبيه من الحضور للمشاركة في الصلاة على الشيخ وأبنائه.

ونعى الآلاف على صفحات السوشيال ميديا، وفاة الشيخ صلاح غانم وأبنائه، ولم تقتصر كلمات الوداع على المنوفية وجمهورية مصر العربية بل نعاه محبيه ومتابعيه على مستوى الوطن العربي والإسلامي، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، مؤكدين أن وفاة الشيخ صلاح غانم خسارة وفاجعة لتلاميذه ومحبيه.

وسادت حالة من الحزن على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة الشيخ الجليل وابناؤها لكافة المتابعين وحضر الآلاف من الأهالي المشاركين في العداء، إلى مدينة منوف لتشييع جثمان الفقيد وأبنائه، والذين لقوا مصرعهم غرقا في واحة سيوة التابعة لمحافظة مرسى مطروح.

واستقبلت أمس مستشفى سيوة بمطروح، 3 حالات غرق بعين مياه خميسة بقرية المراقى التابعة لمركز سيوة غرب محافظة مطروح تبين أن الحالات أب ونجليه، والأب الشيخ صلاح غانم، يبلغ من العمر 54 عامًا، والأبناء هما عبدالله صلاح محمد، يبلغ من العمر 19 عاما، وعبد الرحمن صلاح محمد، يبلغ من العمر 16 عاما من محافظة المنوفية، وتم التحفظ على الجثث الثلاث بثلاجة واستخراج تصاريح الدفن الذي تم منذ قليل .