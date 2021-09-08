متعددة المواهب.. فنون نيللي كريم غير «الباليه والتمثيل»

تصدرت الفنانة نيللي كريم، تريند محرك البحث العالمي “جوجل” بعدما قام زوجها لاعب الاسكواش المصري العالمي، هشام عاشور نشر مقطع فيديو يجمعه بها، على خاصية الاستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "الإنستجرام".

وظهرا في الفيديو وهما يلعبان "الاسكواش" داخل أحد النوادي، وعلق قائلا :"الزوج يهزم زوجته.. لكن هناك ولادة بطلة جديدة"، في إشارة منه على تعّلم نيللي كريم تلك اللعبة وأنها تشاركه اهتماماته.

لم تكن تلك الموهبة الوحيدة لنيللي كريم فقد ظهرت لها مواهب متعددة بعيدا عن التمثيل يستعرضها “الدستور” معكم من خلال التقرير التالي:

- صناعة الاكسسوارات:

نشرت نيللي كريم العديد من الفيديوهات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهى تقوم بصناعة الاكسسوارات لنفسها من اللولي ومن النحاس وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بها.

الرسم على الأحجار:

نشرت أيضا الفنانة نيللي كريم فيديوهات كثيرة وهى تقوم بالرسم على الأحجار بألوان الماء المخصصة لها واعجب بها جميع متابعيها ولقبوها بالجوكر متعددة المواهب.

رقص الباليه:

عرفت الفنانة نيللي كريم في بدايتها بإنها راقصة باليه محترفة وكانت أول مشاهدها في فيلم إسكندرية ليه مع المخرج يوسف شاهين، وأقامت ما يقارب من 10 سنوات في روسيا تعلمت فيها رقص الباليه، والتحقت بفرقة بولشوي لفترة استمرت 10 سنوات، وعادت لمصر وعمرها 16 عام، واستكملت تعليمها في معهد الباليه بأكاديمية الفنون، كما حصلت على دراسات عليا في قسم الإخراج لفن البالية، واستكملت عشقها لفن البالية عندما عملت بدار الأوبرا وكان لها حفلات عديدة، كما لقبت بأفضل راقصة بالية في مسابقة البالية العالمية أقيمت باليابان واستمرت بالرقص حتى عام 1999.

التمثيل:

تركت نيللي كريم رقص الباليه عام 1999، وأكتشفها المخرج أشرف لولي ورشحها لتشارك في فوازير، وقتها شاهدتها السيدة الراحلة "فاتن حمامة" لتطلب من المخرج عادل الأعصر ضمها لفريق عمل مسلسل “وجه القمر” عام 2000، الذي كان الانطلاقة الحقيقية لنيلي كريم في عالم الفن، ثم توالت أعمالها الفنية وكانت شهرتها الحقيقة في فيلم "سحر العيون" مع الفنان الراحل عامر منيب.