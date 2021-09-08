بعد فيديو إيفون نبيل.. خبراء يؤكدون: «النرجسية خطر يهدد الحياة الزوجية»

أثارت البلوجر الشهيرة «إيفون نبيل» الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خرجت عبر لايف على «فيس بوك»، قالت خلاله: « حد ينقذني حقيقي حياتي بتنهار .. أنا مش عارفه اتصرف انقذوني..حاولت طوال الـ8 سنوات إرضاء زوجي، وعمره ما رضي عني ودايمًا بيقولي الناس دي كلها بتكرهك، انتي هتفضلي فاشلة».

https://fb.watch/7UuaRXk-Xm/

النرجسية

وكشفت إيفون أن زوجها يعاني من النرجسية، الأمر الذي تسبب في الكثير من المشاكل، حيث كان يقوم بتسجيل المكالمات لها الأمر الذي يوحي بعدم الثقة والآمان.

وبحسب موقع «Physiology» المتخصص في الطب النفسي، فإن الشخصية النرجسية من الشخصيات التي يصعب التعامل معه، فهو صعب إرضائه.

ويسبب اضطراب الشخصية النرجسية في الكثير من المشاكل الزوجية، فهم أشخاص لا يرضون بشكل سهل، الأمر الذي يتسبب في إصابة الطرف الأخر بالإحباط، ومع الوقت يصبح الانفصال هو الملاذ الأخير.

كيف تتعرف على الشخص النرجسي؟

يتسم الشخص النرجسي بالكثير من العلامات التي يمكنك ملاحظتها، فهو شخص دائم الشعور بحب الذات، مبالغ في استعراض مهارته وإنجازته، واحتكار الأخرين حوله والتقليل منهم.

كما أنه يتصف، بالغرور المتزايد، بالإضافة إلى استغلال الأخرين للحصول على ما يريدون، الإصرار على الحصول على أفضل الأشياء، والتعامل بعجرفه وتغطرس مع الأشخاص من حوله.

أسباب شائعة وراء الإصابة باضطراب الشخصية النرجسية

هناك الكثير من الأسباب وراء إصابة الشخص بالنرجسية، حيث تلعب البيئة والتربية السبب الرئيسي للإصابة بإضطراب الشخصية النرجسية.

كما أن عدم التوافق في العلاقات بين الأطفال والآباء سواء من خلال الإعجاب المفرط أو الانتقاد المفرط بما لا يتوافق بالقدر المناسب مع خبرة الطفل أحد الأسباب وراء نمو شخص نرجسي.

وتعد العوامل الوراثية، أحد الأسباب وراء إصابة الشخص بالنرجسية، بالإضافة إلى البيولوجيا العصبية وهي العلاقة بين المخ والسلوك والتفكير.