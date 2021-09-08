الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تكفل الرئيس بعلاجها.. الظهور الأول للطالبة «منة» داخل الإسعاف (صور)

الظهور الأول للطالبة
الظهور الأول للطالبة منة

تصدرت الطالبة منة الله هشام حسن ثابت محركات البحث في الساعات الماضية، بعدما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي التكفل بعلاجها.

وكانت «منة» قد تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل ثقيل، مما أسفر عن كسر بالحوض من الدرجة الأولى وجرح بالساق وأسفل البطن وإزالة فتحة الشرج وتركيب "كلستومي" لإخراج البراز والتهابات جلدية حادة وجروح مشوهة، وترقد الطفلة حاليًا بمستشفى أسيوط الجامعي بالرعاية المركزة قسم الحوادث والإصابات.

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الظهور الأول للطالبة منة

وظهرت «منة» في بعض الصور أثناء نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بعدما أرسلت رئاسة الجمهورية سيارة إسعاف خاصة لنقلها من محافظة أسيوط إلى القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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الظهور الأول للطالبة منة

وشكرت والدة الطفلة الرئيس على استجابته الفورية عقب نشر استغاثتها فى الدستور.

وقالت لـ"الدستور": «الحمد لله سمع صوتنا وجبر بخاطرى وأتمنى لبنتى تكون كويسة صحيًا وتستعيد صحتها».

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الظهور الأول للطالبة منة

وتم التنسيق بين الأجهزة الطبية المعنية لنقل الطالبة منة الله بسيارة إسعاف مجهزة لمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. 

ووجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة للطالبة منة الله حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعى.

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الظهور الأول للطالبة منة

وكانت قد استغاثت والدة الطفلة منة الله هشام البالغة من العمر ١٤ عامًا، من أسيوط، بالرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل لعلاج ابنتها التي دهستها تريلا ولَم يتم القبض على الجاني حتى الآن.

وقالت والدة الطفلة لـ«الدستور» فى استغاثتها يوم الأحد الماضي، إن ابنتها في الصف الثاني الإعدادي ودهستها سيارة تريلا يوم ٢٢ أغسطس.

وقالت والدة الطفلة إن هذا نتج عنه فصل في الأمعاء وكسر في الحوض وغرغرينة في معظم أجزاء جسدها، مشيرة إلى أن ابنتها خضعت لـ6 عمليات جراحية حتى الآن في العناية المركزة.

وأضافت والدة الطفلة أن المستشفى لا يسمح بوجود مرافق، وهي ترى ابنتها فقط في وقت الزيارة، مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لعلاج هذه الطفلة في أماكن تقدم لها علاج باهتمام أو علاجها خارج مصر، مؤكدة أن الأطباء أكدوا لها أن ابنتها سوف تحتاج لسنوات عديدة حتى تعود كما كانت، بالإضافة إلى أنها ستحتاج للعديد من عمليات التجميل في جميع أجزاء جسدها بسبب دهس السيارة التريلا لها.

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