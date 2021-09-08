فشلوا في إنقاذه.. التصريح بدفن عامل سقط في صومعة غلال بالجيزة

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة عامل سقط في صومعة غلال خلال عمله، وتسليم الجثة لذويه، وإعداد تقرير حول الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما سقط في صومعة غلال أثناء عمله بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بعدما فشل 4 من زملائه في إنقاذ حياته حيث تعرضوا لمخاطر كبيرة خلال محاولات انتشاله.

تحريات المباحث

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن الشاب المتوفى كان يباشر عمله في تفريغ الغلال داخل الصومعة لكن قدمه اختلت وسقط داخلها ومات خنقًا عندما فشل في الإمساك بأي شيء للنجاة، لاسيما أن الصومعة متسعة ومملوءة بالغلال لأمتار عدة ما أسهم في وفاته.

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، أن 4 من زملاء العامل المتوفى داخل صومعة الغلال حاولوا إنقاذه على مدار 30 دقيقة لكنهم فشلوا رغم أنهم عرضوا حياتهم للخطر وكادوا يتساقطون واحدًا تلو الآخر في الصومعة، لكنهم توقفوا عن محاولات نزول الصومعة، عندما تأكدوا من وفاة صديقهم فجلسوا باكين.

انتشال جثمان الشاب

انتقلت قوة من الدفاع المدني إلى مكان الحادث وجرى انتشال جثمان الشاب من صومعة الغلال وأخطرت النيابة العامة بالحادث، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفى وبيان أسباب وفاته.

واستمعت الشرطة إلى أقوال زملاء الشاب الذين أقروا أن أنهم فوجئوا بسقوط زميلهم داخل صومعة الغلال، فأسرعوا نحوه لإنقاذه لكنهم فشلوا في انتشاله بعد سقوطه داخل الصومعة ومات في الحال خنقًا عندما تراكمت عليه كمية كبيرة من الغلال، ولم يتم انقاذه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق .