بالأسماء.. تعيين مديرى إدارات جدد فى عدد من كليات جامعة بنها

أصدرت شيرين شوقى أمين عام جامعة بنها، قرارات بتعيين وتكليف مديري إدارات جدد بالجامعة، وذلك بعد الانتهاء من مقابلة المتقدمين للوظائف التي تم الإعلان عنها.

وشملت القرارات تكليف حامد محمد عبده كبير أخصائيين شؤون مالية بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة للعمل مدير إدارة حسابات الصناديق الخاصة بالإدارة العامة لحسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالإدارة، وتكليف لميس محمد عبد المنعم كبير أخصائيين شئون مالية بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة للعمل مدير إدارة الاستحقاقات بالإدارة العامة لشئون العاملين بالإدارة ، وتكليف أحمد عبد الحكيم عبد الحكيم أخصائي شئون تعليم ودراسات عليا وعلاقات علمية وثقافية بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التعليم للعمل رئيس قسم شئون التعليم بكلية الفنون التطبيقية ببنها.

كما شملت القرارات تعيين هاني عبد العظيم حسين أخصائي مشتريات ومخازن بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة للعمل مدير إدارة المشتريات بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالإدارة ، وتعيين رجب بنداري يوسف أخصائي علاقات عامة بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإعلام للعمل مدير إدارة العلاقات العامة بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالإدارة، وتعيين انجي يوسف صدقي أخصائي علاقات عامة بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإعلام للعمل مدير إدارة خدمة المواطنين بالإدارة العامة لمكتب الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة ، وتعيين ياسر محمد مهدي أخصائي مشتريات ومخازن بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة للعمل مدير إدارة المخازن بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالإدارة ، تعيين كريم احمد هاني أخصائي شئون مالية بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة للعمل مدير إدارة المخزون السلعي بالإدارة.

وشملت القرارات أيضا تعيين منى ابراهيم محمد أخصائي شئون عاملين بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية للعمل مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية ، وتعيين صبحي يحيى راشد أخصائي اجتماعي بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الخدمات الاجتماعية للعمل مدير إدارة شئون التعليم بكلية التربية ببنها ، وتعيين أحمد سعيد أحمد أخصائي مكتبات ووثائق بالمستوى الأول (أ) بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف المكتبات بكلية الآداب ببنها للعمل مدير إدارة المكتبة المركزية بالإدارة العامة للمكتبات بالإدارة.