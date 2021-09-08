الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

حابي للنشر تكشف عن غلاف رواية «توأم الشعلة» لـ أشرف عبدالشافي

توأم الشعلة
توأم الشعلة

كشفت دار حابي للنشر والتوزيع، عن الغلاف الجديد لرواية "توأم الشعلة"، للروائي أشرف عبد الشافي، والذي قام بتصميمه الفنان محمد شكري، ومن المقرر طرحها في المكتبات خلال الأيام القليلة القادمة.

وتدور أحداث الرواية حول كاتب سياسى تسيطر عليه فكرة "توأم الشعلة"، بعد اكتشاف هروب إحدى صديقاته القدامى بصحبة عازف هارمونيكا فرنسي تاركة زوجها رجل الأعمال الشهير الذى أطلق رصاصة على رأسه ومات منتحرًا، وتثير الواقعة الدامية الأسئلة الحائرة فى عقول مجموعة كبيرة من أصدقائهما، ومن بينهم بطل الرواية الذي كان يتصور الحديث عن توأم الشعلة ضربًا من العبث والفراغ، لكنه أصبح الآن مطالبًا بفك اللغز الذى جعل مارلين تقرر الهرب مع توأم شعلتها. 

يذكر أن أشرف عبدالشافي، أحد أبرز الأدباء والروائيين المصريين، وهو من مواليد محافظة المنيا عام 1969، ونشرت له عدة أعمال إبداعية، أهمها البغاء الصحفي، ويتكون من جزأين "البغاء الصحفي"، و"فودكا: البغاء الصحفي 2"، الذي يعد تأريخاً لحالة مصر في 2011، بعد تراجع مواقف النخب الإعلامية والثقافية والسياسية التي غيّرت خطابها بعد ثورة 25 يناير، من خطاب داعم لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، إلى خطاب يندد به، وصدر الجزء الأول عن دار ميريت، في 2012، أما الجزء الثاني فصدر عن دار مقام في 2015.

كما صدرت له أيضا مجموعة قصصية تحت عنوان "منظر جانبي" عام 2003، و"ودع هواك"، عام 2009، عن دار ميريت للنشر والتوزيع، والذي يعد شهادة إبداعية عن الواقع الحزبى في مصر، وله أيضا كتاب "صلاة الجمعة" الذي يتناول مجموعة من المقالات عن جماعة الإخوان المسلمين، منها "أنا كافر، جمعية أم رزق، سجائر وسينما في مذكرات مرشد الجماعة، صلاة الجمعة، ارتد ملابسك يا عريان"، ورواية أصابع حبيبتي.

دار حابي للنشر والتوزيع توأم الشعلة أشرف عبدالشافي فكرة توأم الشعلة دار حابي للنشر الفنان محمد شكري

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