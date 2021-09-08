بدء أعمال المنتدى العربي الإفريقي لريادة الأعمال والابتكار بالأقصر

انطلقت صباح اليوم، أعمال المنتدى العربي الإفريقي لريادة الأعمال والابتكار تحت شعار "نحو تعظيم أثر الممارسات المسئولة فى مجال ريادة الأعمال والابتكار" بمدينة الأقصر، والذي تنظمه مؤسسة "إنسان آيد" بمصر وغرب إفريقيا، ومؤسسة دروسوس للتنمية، بمشاركة 9 دول عربية وإفريقية، وعدد من المسئولين وخبراء التنمية وريادة الأعمال المصريين والعرب والأفارقة.

ورحب الدكتور محمود السمان، رئيس مؤسسة "إنسان آيد"، بالمشاركين، مشيرًا إلى أن المنتدى العربي الإفريقي لريادة الأعمال والابتكار؛ يمثل فرصة لتبادل الشباب والشابات الخبرات والمعرفة والإلتقاء بالخبراء الدوليين من 9 دول عربية وإفريقية لتعزيز دور ريادة الأعمال وتمكين الشباب من تأسيس الشركات.

ونوه بأن "إنسان آيد" تسعى لأن يكون هذا الملتقى سنويًا ليكون كل عام فى دولة من الدول المشاركة فى هذا المنتدى، ما يعزز تحقيق أهداف المنتدى بشكل أكبر من أجل بناء جيل مبادر ومنتج، ليغدو عنوانًا للنجاح والتميز عربيًا وعالميًا.



ودعا "السمان" صناع السياسات فى العالم خاصة في المنطقة العربية وإفريقيا إلى الاهتمام بتطوير ريادة الأعمال والابتكار وتمكين الشباب من تأسيس الأعمال والشركات الناشئة، وتيسير الإجراءات والوصول للتمويل، مع التوسع في إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال، لما له من أثر في الحد من البطالة وتوفير فرص العمل.



وأضاف: "يجب أن نمنح الأولوية القصوى لمناقشة التحديات التى تواجه ريادة الأعمال والابتكار والفرص المتاحة للشباب"، مشيرًا إلى أن المنتدى يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز بشكل خاص على تسخير إمكانات الثورة الصناعية الرابعة في الاقتصاد الرقمي".