البورصة توافق على اقتراح جمعية رجال الأعمال بشأن إدارج الشركات العائلية

عقدت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، لقاءً مع الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، بهدف الاستماع إلى رؤيته والتعرف عن قرب على أداء البورصة منذ عام ٢٠١٦.

حضر اللقاء حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، وعددًا كبيرًا من أعضاء الجمعية.

وبدأ حسن حسين رئيس اللجنة الاجتماع بتوجيه التهنئة لرئيس البورصة، على تجديد ثقة القيادة السياسية فيه.

من جانبه؛ رحب الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة، اقتراح رئيس اللجنة بأن تعمل البورصة والجمعية ممثلة في لجنة البنوك والبورصات معًا لإدراج الشركات العائلية، مؤكدًا دعمه التام لهذا المقترح الهام.

وقال إن البورصة لم تتردد في اتخاذ ايه إصلاحات وإجراءات أو حملات لزيادة الوعي بدور البورصة المصرية وأهميتها، ومن ثم زيادة عدد المستثمرين وتعريف الشركات بالمزايا وفرص النمو والإجراءات سواء القيد بالسوق الرئيسي أو سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعرض رئيس البورصة آخر تطورات سوق المال خلال 4 سنوات، من حيث إجراءات زيادة عدد المستثمرين والشركات المقيدة واستحداث آلية جديدة للتداول.

كما استعرض مراحل عملية التطوير الشامل لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بداية من التقييم الحالي للسوق، ودراسة مقارنة التجارب العالمية، وعقد جلسات استماع مع جميع الأطراف ذات الصلة وعرض نتائج الدراسة، ووضع خطة تنفيذية للتطوير.

ولفت إلى أن عددًا من الشركات المقيدة بسوق المال، بلغت 238 شركة موزعة بين 212 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي، و26 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 731 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

ونوه بأن بالنسبة للسندات المقيدة بلغت عددها 183 إصدار موزعة بين 136 إصدار سندات خزانة، 19 إصدار سندات إسكان، و2 سندات شركات و26 سندات توريق بإجمالي رأس مال سوقي 1.967 تريليون جنيه في 31 أغسطس 2021.

وكشف رئيس البورصة، عن ارتفاع متوسط التداول اليومي بدون صفقات إلى 1.349 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021 مقابل 963 مليون جنيه، خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020، ومقارنة مع 592 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016.

وأوضح أن معدل عائد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال آخر 10 سنوات، سجل نموًا بنسبة 2.8% منذ بداية عام 2021.

وبالنسبة لسوق الشركات الصغيرة، أوضح “فريد”، أن متوسط التداول اليومي ارتفع إلى 6 ملايين جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021، مقابل 5 ملايين جنيه خلال عام 2020.

وأشار ان إجمالي توزيعات الأرباح النقدية بلغت 14.2 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2021، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، ومقابل 12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتابع، أما حجم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، بلغت 7.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2021 لإجمالي 20 شركة، مقابل 8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، ونحو 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.