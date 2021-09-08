الآن استعلم.. رابط نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 .. اعرف التفاصيل
رابط نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021.. يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية عبر محرك البحث "جوجل" عن الرابط الخاص بعرض نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية لعام 2021، والتي قد أعلن عن موعدها المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تكون يوم الأربعاء الموافق ٨ سبتمبر، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح الامتحانات الورقية في بعض اللجان بالمدارس، وذلك مع الالتزام الصارم الإجراءات الاحترازية كافة ، كما ويتأهب هؤلاء الطلاب للاستعلام والبحث عن النتيجة عبر الموقع الرسمي الخاص ببوابة التعليم الفني للإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني لعام 2021.
نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2021
وتستعرض "الدستور " في هذا التقرير ،أبرز واهم خطوات الو صول إلي نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021.
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، النتيجة ظهر هذا اليوم ، بحيث تتاح أمام الطلاب من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم، من خلال رابط نتيجة خاص بالدبلومات الفنية.
كما أن من المقرر أن يتسلم مندوبو لجان النظام والمراقبة، النتيجة الخاصة بامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية الأربعاء، على أن يتم إعلانها في المدارس بعد غد الخميس، وذلك بعد توزيعها على الإدارات المختلفة بكل محافظة على حدة.
وبالفعل تم الانتهاء من امتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية بالدور الثاني لجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري- فندقي) 24 أغسطس الماضي.
رابط نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021
من خلال الموقع الخاص ببوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021
- فيقوم الطالب الراغب في الوصول إلي نتيجة الدور الثاني في الدبلومات الفنية بالتسجيل على الموقع الرسمي الخاص بالدبلومات الفنية من هنا.https://nategafany.emis.gov.eg/
- ومن ثم قيام الطالب بإدخال رقم جلوسه الخاص به في الخانة الصحيحة المحددة لذلك.
- ومن ثم يقوم بالضغط على زر «عرض النتيجة
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لتظهر أمامه صفحة يقوم بها بإدخال بعض البيانات الخاصة به، مثل الإدارة التعليمية والمدرسة.
- ثم بعد ذلك تظهر أمام الطالب النتيجة الخاصة.