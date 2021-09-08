الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

الآن استعلم.. رابط نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 .. اعرف التفاصيل

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021.. يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية عبر محرك البحث "جوجل" عن  الرابط الخاص بعرض نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية لعام 2021،  والتي  قد أعلن عن موعدها المحدد من قبل  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تكون يوم الأربعاء الموافق ٨ سبتمبر، وذلك عقب  الانتهاء من تصحيح الامتحانات الورقية  في بعض اللجان بالمدارس،  وذلك مع الالتزام  الصارم  الإجراءات الاحترازية كافة ، كما ويتأهب هؤلاء الطلاب للاستعلام والبحث  عن النتيجة عبر الموقع  الرسمي الخاص ببوابة التعليم الفني للإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني لعام 2021.

نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2021

وتستعرض "الدستور " في هذا التقرير ،أبرز  واهم  خطوات الو صول إلي  نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021.

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، النتيجة ظهر  هذا اليوم ، بحيث تتاح  أمام الطلاب  من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم، من خلال رابط نتيجة خاص بالدبلومات الفنية.

كما أن من  المقرر أن يتسلم مندوبو لجان النظام والمراقبة، النتيجة الخاصة بامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية الأربعاء، على أن يتم إعلانها في المدارس بعد غد الخميس، وذلك بعد توزيعها على الإدارات المختلفة بكل محافظة على حدة.

وبالفعل   تم الانتهاء من  امتحانات الخاصة  بالدبلومات  الفنية بالدور الثاني لجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري- فندقي) 24 أغسطس الماضي.

رابط نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

من خلال الموقع الخاص  ببوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021
- فيقوم الطالب الراغب في الوصول إلي  نتيجة الدور الثاني في الدبلومات الفنية بالتسجيل على الموقع الرسمي الخاص بالدبلومات الفنية من هنا.https://nategafany.emis.gov.eg/
- ومن ثم  قيام الطالب  بإدخال رقم  جلوسه  الخاص به في الخانة الصحيحة المحددة  لذلك.
-  ومن ثم  يقوم بالضغط على  زر «عرض النتيجة

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لتظهر  أمامه  صفحة يقوم بها بإدخال بعض البيانات الخاصة به، مثل الإدارة التعليمية والمدرسة.
- ثم بعد ذلك تظهر أمام الطالب النتيجة الخاصة.

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