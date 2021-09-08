الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حتى السابعة مساءً.. بدء التصويت في انتخابات النواب بالمغرب

انتخابات النواب بالمغرب
انتخابات النواب بالمغرب

فتحت مراكز التصويت في المغرب أبوابها صباح الأربعاء في انتخابات عامة لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395، وأعضاء مجالس المحافظات.

بيان الداخلية المغربية 

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أنه بحسب المعلومات الواردة من عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فإن عملية افتتاح مكاتب التصويت تمت في ظروف عادية.

وأضاف البيان الذي وصل "الدستور " نسخة منه فإن "عملية التصويت ستتواصل بجميع أنحاء البلاد إلى غاية السابعة مساء بدون انقطاع 

ويدلي الناخبون المغاربة بأصواتهم لانتخاب نحو 395 مقعدا في مجلس النواب، وأكثر من 31 ألف عضو في مختلف المجالس البلدية والجهوية.

وخصصت المملكة 90 مقعداً حصرياً للنساء فقط، في حين تتوزع المقاعد الـ305 على الذكور والإناث المرشحين في باقي اللوائح الانتخابية.

وبعد إغلاق مكاتب الاقتراع، سيتم الشروع في فرز الأصوات واحتسابها، على أن تُعلن النتائج الأولية في ساعات الليل الأخيرة.

وفي أعقاب إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، يُنتظر أن يستقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وفقاً صلاحياته المنظمة بنص الدستور، عُضواً من الحزب الحائز على المرتبة الأولى، وتعيينه رئيسا للحكومة مع تكليفه باقتراح أعضائها.

مدة فتح مراكز الاقتراع 

وستبقى مراكز الاقتراع مفتوحة للناخبين حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي، علما أنها المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد.

من المتوقع أن يبدأ الإعلان عن النتائج الأولية ليل الأربعاء الخميس، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ويراهن نحو ثلاثين حزبا على إقناع نحو 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في التصويت لتجاوز نسبة 43 في المئة المسجلة قبل خمسة أعوام، علما أن عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليونا، من أصل 36 مليونا من سكان المملكة.

ويعين العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد الانتخابات، رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ليشكل حكومة جديدة لخمسة أعوام.

تواصل الأحزاب المغربية حملاتها في سباق نحو الفوز بمقاعد البرلمان في الثامن من الشهر الحالي. 

يأتي هذا وسط تخوف من ضعف نسب المشاركة بسبب ظروف جائحة كورونا.

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