الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

نائب الأمين العام للأمم المتحدة تكشف أهمية منتدى مصر للتعاون الدولي

نائب الأمين العام
نائب الأمين العام للأمم المتحدة

قالت أمينة ج. محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إن التعاون الدولي في تقديم حلول للدول من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مهم في تقليل التفاوت الاجتماعي، ودعم جهود حماية حقوق الإنسان.

وأشارت في الكلمة التي ألقتها افتراضيًا عبر خاصية الفيديو كونفرونس خلال فعاليات الجلسة الأولى لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، إلى أهمية المنتدى في نقل المعارف واستكشاف فرص أكبر من أجل مزيد من التعاون الدولي في تحقيق الأهداف المشتركة للدول.

انطلق صباح اليوم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارات إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ويختتم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF، أعماله غدًا الخميس، بإصدار بيان ختامي حول "الاستثمار في رأس المال البشري" وتوصيات من كل المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة. 

كما يشهد إطلاق مبادرات دولية وإقليمية نوعية، بين وزارة التعاون الدولي وشركائها، ويستعرض التجارب الدولية في مجال التعاون الإنمائي من بينها التجربة المصرية لمطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة ووضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية.
 

التنمية المستدامة الامم المتحدة رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي منتدى مصر للتعاون الدولي

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