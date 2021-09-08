وصول قافلة «أبواب الخير» إلى شمال سيناء (فيديو)

استقبل اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء قافلة «أبواب الخير»، أكبر قافلة إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، خلال وصولها إلي مدينة العريش، بحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة، علي غيط مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي.

ووجه نائب المحافظ الشكر إلي رئيس الجمهورية نيابة عن أهالي ومشايخ وعواقل المحافظة، على دعمه الدائم إلي سيناء، وخاصة محافظة شمال سيناء، والتي تشهد في عهده عدة مشروعات تنموية كبيرة في شتى القطاعات، إذ أن سيناء في قلب وعقل الرئيس.

وأكد نائب المحافظ ، علي أن قافلة أبواب الخير والتي دشنها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري تحت رعاية وبحضور فخامة السيد الرئيس، تأتي في إطار النهوض بمستوي معيشة المواطن المصري، حيث انها اكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة في مختلف محافظات الجمهورية ومن بينها محافظة شمال سيناء.

من جانبه أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن القافلة التي وصلت إلي محافظة شمال سيناء تضم 10 شاحنات كبيرة محملة بعدد 20 ألف كرتونة مواد غذائية متنوعة ، بجانب 10 كراسي لوحدات الكلي الصناعية بمستشفيات المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية كلنا جنبك.

وأضاف سكرتير عام المحافظة، أن القافلة تأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها السيد الرئيس لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ووجه سكرتير عام المحافظة الشكر والتقدير لصندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة.

بدورها قال علي غيط، مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، أنه سيتم توزيع المواد الغذائية علي المستحقين من أبناء المحافظة من الأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجًا في مختلف القري والتجمعات ، ضمن جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطن السيناوي بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء .

وأضاف غيط، أنه سيتم توزيع كراتين المواد الغذائية بواقع 5000 كرتونة بمركز بئر العبد و4000 كرتونة بمركز العريش و3000 كرتونة بمركز الشيخ زويد و4000 كرتونة بمركز رفح و4000 كرتونة للجمعيات الأهلية، بجانب توزيع 10 كراسي لوحدة الغسيل الكلوي لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفي بئر العبد المركزي.