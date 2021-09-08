يبحث الكثير من المواطنين حول رابط تسجيل لقاح كورونا لعام 2021، والذي أعلنت عنه وزارة الصحة لكافة المواطنين، وفقًا للتوجيهات الرئاسية بشأن منح جميع المواطنين اللقاح المعتمد بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتصدرت محركات البحث كلمة رابط تسجيل لقاح كورونا، وذلك نظرًا لإقبال المواطنين الشديد للحصول على اللقاح المعتمدة من وزارة الصحة المصرية.

رابط تسجيل لقاح كورونا 2021 - 1443

ويستعرض موقع "الدستور" من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على جرعتي اللقاح، متضمنًا عدد المراكز الطبية المتخصصة للقاح كورونا.

كيفية تسجيل البيانات للحصول على اللقاح المعتمد:

يمكن تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على جرعتي اللقاح كورونا المستجد كوفيد 19 بإتباع الخطوات التالية:-

في البداية عليك تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة من خلال هذا الرابط ( https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home).

الخطوة الثانية عليك الضغط على زر تسجيل بيانات لقاح كورونا.

بعد ذلك قم بكتابة بيانات الراغب في اللقاح كاملة ( الاسم، الرقم القومي، ...).

قم باختيار محافظة الإقامة.

عليك تحديد تحديد الفئة ( كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، أحد أعضاء الفريق الطبي، شباب).

بعد ذلك قم بكتابة تاريخ الميلاد.

وتأتي هذه الخطوة كأهم خطوة وهي كتابة وسيلة تواصل ( رقم التليفون والبريد الإلكتروني).

اذا كانت الحالة تعاني من أي أمراض سابقة عليك تحميل كافة التقارير الطبية الموضحة للحالة، من خلال الضغط على زر التحميل.

وأخيرا قم بحفظ الطلب والحصول على رقم الطلب من خلال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول ولا تنسى الاحتفاظ به.

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يذكر أنه من خلال عملية التسجيل للحصول على لقاح كورونا يتم تحديد أقرب منطقة للحصول على اللقاح، وفقًا لمحل السكن، حيث خصصت وزارة الصحة والسكان المصرية قرابة 410 مركزا طبيا بجميع محافظات الجمهورية للحصول على اللقاح.