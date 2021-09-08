الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«تويتر» تتيح خاصية إزالة بعض المستخدمين دون حظرهم

تويتر
تويتر

بدأت منصة "تويتر"، عملاق التدوينات المصغرة، في اختبار أول مجموعة مقترحة من أدوات الخصوصية الجديدة.
وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، اليوم الأربعاء، أن الأدوات الجديدة تتضمن القدرة على إزالة متابع دون حظره، حيث يتم حاليًا اختبار ميزة إزالة المتابعين على الويب.
ووفقًا لما أعلنته منصة "تويتر"، يمكن للمستخدم إزالة المتابعين من قائمة المتابعين في صفحة الملف الشخصي، وذلك عبر النقر على قائمة إعدادات بجوار اسم المتابع، والنقر على "إزالة المتابع"، ولن تظهر التغريدات تلقائيًا في مخطط المُتابع الزمني.
ووفقًا لـ"ذا فيرج" تختلف الميزة الجديدة عن حظر شخص ما، حيث تعد زرًا لإلغاء المتابعة عن بُعد.
وعلى جانب آخر، تخطط منصة تويتر، عملاق التدوينات المصغرة، لإطلاق ميزة جديدة للسماح للمستخدمين بإخفاء تغريداتهم القديمة.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، أن المنصة تخطط لإطلاق ميزات جديدة تمنح المستخدمين مزيدا من الخصوصية.
وتتضمن خطة "تويتر" خيار أرشفة التغريدات القديمة بحيث لا تكون مرئية للمستخدمين الآخرين بعد فترة زمنية معينة "مثل 30 أو 60 أو 90 يومًا أو سنة كاملة"، وكذلك خيارات للحد من الأشخاص الذين يمكنهم رؤية التغريدات التي أعجبتك، والسماح للأشخاص بإزالة أنفسهم من محادثة على تويتر، والسماح للأشخاص بإزالة المتابعين دون حظرهم تمامًا.
 وكانت قالت منصة "تويتر" عملاق التدوينات المصغرة، وأنها تختبر ميزة جديدة تسمى "وضع الأمان".
وأشارت المنصة- وفقًا للمنشور على المدونة الخاصة بها- إلى أن الميزة الجديدة تمنع تلقائيًا الحسابات التي ترسل تغريدات ضارة أو غير مرغوب فيها، موضحة أن "وضع الأمان" يحظر الحسابات التي تم تحديد أنها تستخدم لغة ضارة أو ترسل ردودًا متكررة وغير مرغوب فيها بشكل مؤقت.
ولفتت إلى أن النظام يأخذ في الاعتبار محتوى التغريدة والعلاقة بين المؤلف والمراجع لتقييم "احتمال وجود تفاعل سلبي"، مؤكدة أنه إذا تم اعتبار التغريدة أو الرد خارج نطاق معايير وضع الأمان، فسيتم حظر الحساب المسئول عن المنشور لمدة 7 أيام.
 

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