بعد وقوع الزلزال بقوة 7.1.. رئيس المكسيك: الخسائر والأضرار لا تذكر

أكد رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنه بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة وهز وسط وجنوب البلاد، لم ترد تقارير عن وقوع أضرار كبيرة في العاصمة والولايات التي تحيط بها إلى الجنوب.

وقال مانويل في رسال بالفيديو على حسابه على تويتر، "أبلغكم عن الهزة: مركز الزلزال تم تسجيله في أكابولكو، في غيريرو، لحسن الحظ لا توجد أضرار كبيرة في تلك الولاية، فقط سقوط الأسوار، والشيء نفسه في موريلوس، لا يوجد أي ضرر في أواكساكا، ، و بويبلا، ولا توجد أضرار جسيمة في مكسيكو سيتي".

واهتزت مبان في مكسيكو سيتي، ليل الثلاثاء، وهرع الناس إلى الشوارع بعد أن هز زلزال قوي جنوب غرب المكسيك.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.4 درجة وقع على بعد 37 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة سان ماركوس بولاية غوريرو.

وحذر نظام التحذير المبكر من موجات المد العاتية "تسونامي"، من مخاطر حدوث تسونامي.

وكان هز زلزال مناطق في جنوب غرب مكسيكو سيتي، الليلة الماضية، ما تسبب في اهتزاز المبان، وخروج الناس إلى الشوارع.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن مركز الزلزال يقع على بعد 14 كلم جنوب شرق منتجع أكابولكو الساحلي في ولاية غيريرو وعلى بُعد 400 كلم جنوب العاصمة مكسيكو.

من جهته أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ، ومقره في هونولولو عاصمة ولاية هاواي الأمريكية، تحذيرا من خطر حصول أمواج مد عال "ضمن دائرة شعاعها 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل المكسيك".

وأدى الزلزال الذي استمر أقل من دقيقة إلى اهتزاز المباني في سائر أنحاء العاصمة المكسيكية.

وأدى الزلزال الذي استمر أقل من دقيقة إلى اهتزاز المباني في سائر أنحاء العاصمة المكسيكية.