الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة 41 سجينًا وإصابة عشرات بجروح فى حريق بسجن قرب العاصمة الإندونيسية

سجن
سجن

لقي 41 سجيناً على الأقلّ مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون بجروح، اليوم الأربعاء في حريق اندلع في سجن قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، كما أعلنت الشرطة، وفقا لفرانس برس.


وقال فاضل عمران، قائد شرطة جاكرتا للصحفيين، إنّ الحريق اندلع في سجن تانغيرانغ على تخوم العاصمة فجر الأربعاء، حين كان غالبية السجناء نياماً، مما أسفر عن "مصرع 41 نزيلاً وإصابة ثمانية بجروح خطرة و72 آخرين بجروح طفيفة".


وكانت أندونيسيا شهدت أعلان رئيس الأركان الإندونيسي أنديكا بيركاسا، أن الجيش الإندونيسي أوقف ما يسمى "اختبارات العذرية" للمجندات.

وجاء وقف الجيش الإندونيسي لـ"اختبارات العذرية" للمجندات، بعد دعوات من منظمات غير حكومية لإنهاء هذه الممارسة "المؤلمة والمذلة".

وقال بيركاسا للصحفيين في مدينة باليكبابان، في الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو، "كان ذلك جزءا من التقييم (للمجندات) لكننا لم نعد نفعل ذلك.. الجيش يحاول باستمرار التعلم والتحسن"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

كذلك لفت رئيس الأركان إلى توقف الجيش عن إجراء الاختبارات نفسها لخطيبات الجنود قبل الموافقة على الزواج.

وكانت السلطات العسكرية تؤكد دائما أن "اختبار العذرية"، الذي يطلق عليه أيضا مسمى "فحص الاصبعين" كان ضروريا للتحقق من سلامة غشاء البكارة للمجندات بهدف استبعاد المرشحات اللواتي من شأن سلوكهن الجنسي الإضرار بصورة الجيش بحسب المروجين لهذه الممارسة.

غير أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن هذه الاختبارات ليست لها أي قيمة علمية كما لا تسمح بالجزم ما إذا كانت المرأة المعنية قد مارست الجنس فعلا، وفقا لفرانس برس

ورحبت اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بهذا الإعلان، لكنها طالبت الجيش بإصدار قواعد خطية حول هذا الموضوع، داعية القوات البحرية والجوية إلى أن تحذو حذوه.

وقالت رئيسة اللجنة تيريزيا إيسواريني الخميس "نحتاج إلى التأكد من إلغاء اختبارات العذرية"، مضيفة "هذا الاختبار تمييزي وتدخلي، وقد يخلّف شعورا بالخزي والخوف والصدمة لدى الضحايا"، بحسب فرانس برس.

كما لقي هذا الإعلان ترحيبا من منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تشجب هذه الممارسة منذ سنوات.

العاصمة الإندونيسية الشرطة فرانس برس العاصمة جاكرتا

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-9-2021

حريق هائل فى أحد مخازن الأخشاب بالشرابية (صور)

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

صور

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سهل عرابة بجنين واندلاع مواجهات في قرية عربونة

رئيس وزراء فلسطين يشيد بهروب أسرى من سجن إسرائيلي

«التحرير»: الاحتلال يحاول إثناء إدارة بايدن عن إعادة العلاقات مع الفلسطينيين