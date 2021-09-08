الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار فى أسوان

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها، حيال تنقيب شخصين بمنطقتين داخل مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، بالتنقيب عن الآثار، وأحدهم يشاركه 6 سودانيين آخرون داخل منزله.

 

ترجع التفاصيل إلى تلقي اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة إدفو، يفيد ورود بلاغ بتنقيب شخصين عن الآثار داخل منازلهم بقريتين داخل المركز، وأحدهم كان يشترك معه 6 أشخاص سودانيين.

 

و بناءًا على توجيهات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، تمت التحريات اللازمة حول الواقعتين، لتأكد من تنقيبهم عن الأثار بطريقة غير مشروعه داخل منازلهم، وبعدها توجهت القيادات الأمنية بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار إلي الأماكن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومداهمة المنازل، وتبين بالمعاينة تواجد الحفر داخل المنزلين.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم تحريز الأدوات التي تم استخدامها خلال عملية التنقيب عن الآثار داخل المنازل. 

 

وشهد طريق إدفو مرسي علم، أحد الطرق الرابطة بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر ويقع شمال محافظة أسوان، مساء  الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة، ما أسفر عنه إصابة 4 أشخاص ومصرع أخر، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار فى أسوان

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