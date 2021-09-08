أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-9-2021

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب فى مصر اليوم بهدف معرفة أحدث أسعار المعدن الأصفر والذي يشغل بال الكثير من عشاقه والمستثمرين.



أسعار الذهب فى مصر اليوم



وهبطت أسعار الذهب في صباح اليوم الأربعاء بالتزامن مع انخفاض المعدن عالميًا، حيث بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو886 جنيها، مقابل 904 جنيها بالأمس، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل 784 جنيها، مقابل 792 جنيها بالأمس غير شامل الضريبة، وسط تراجع الطلب رغم هبوط الأسعار فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى671 جنيها، مقابل 678 جنيها .



وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 886 جنيهات.



أسعار الذهب فى مصر اليوم عيار 21



وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل 784 جنيها مقابل 782 جنيها، أمس.



سعر الأوقية و الجنيه الذهب



فيما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21، 6407، مقابل 6320 جنيها بالأمس.



سعر كيلو الذهب عيار 24



وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 903 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وصعدت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث وصل سعر الأوقية إلى 28.464 مقابل 27976 جنيه في الأسواق المصرية بالأمس ،وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.



وتواصل أسعار الذهب في مصر تسجيل تغيرات بشكل لحظيّ يوميا، حيث يتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من قبل المستثمرين، ويتأثر بالتراجع الذي يشهده عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.