الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 10.4 مليون دولار صادرات مصر لدول الكوميسا خلال شهر

صادرات
صادرات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر لدول الكوميسا بلغت 10.4 مليون دولار خلال شهر مايو 2021، مقابل 17.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وجاءت جيبوتى فى المرتبة الأولى بصادرات قدرها 4 مليون دولار خلال مايو 2021، مقابل 12.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وسجلت الصادرات المصرية إلى موريشيوس ارتفاعًا لـ2.9 مليون دولار خلال مايو 2021، مقابل 1.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفعت الصادرات لزيمبابوى لـ 1.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وارتفعت الصادرات إلى زامبيا لـ 0.9 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 0.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وباقى دول الكوميسا 1.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

فى المقابل، سجلت واردات مصر من دول الكوميسا 30.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 3.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وجاءت زامبيا فى المرتبة الأولى بقيمة  27 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 0.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، يليها الواردات من مالاوى بقيمة 2.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021، مقابل 1.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

كما بلغت الواردات من زيمبابوى 0.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وسيشل بقيمة 0.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل لا شئ خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

الاحصاء صادرات مصر واردات الكوميسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

كوبر يتقدم باستقالته من تدريب الكونجو.. هل يفعلها؟

«تورط فى قضايا فساد».. إقالة مدير الأمن العام السعودى وإحالته للتحقيق

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

محمد الباز يكشف: مصر هتعمل أيه في الديون الخارجية؟

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

ميمى جمال تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

صور

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سهل عرابة بجنين واندلاع مواجهات في قرية عربونة

رئيس وزراء فلسطين يشيد بهروب أسرى من سجن إسرائيلي

«التحرير»: الاحتلال يحاول إثناء إدارة بايدن عن إعادة العلاقات مع الفلسطينيين