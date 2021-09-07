«الإحصاء»: 10.4 مليون دولار صادرات مصر لدول الكوميسا خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر لدول الكوميسا بلغت 10.4 مليون دولار خلال شهر مايو 2021، مقابل 17.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وجاءت جيبوتى فى المرتبة الأولى بصادرات قدرها 4 مليون دولار خلال مايو 2021، مقابل 12.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وسجلت الصادرات المصرية إلى موريشيوس ارتفاعًا لـ2.9 مليون دولار خلال مايو 2021، مقابل 1.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفعت الصادرات لزيمبابوى لـ 1.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وارتفعت الصادرات إلى زامبيا لـ 0.9 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 0.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وباقى دول الكوميسا 1.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

فى المقابل، سجلت واردات مصر من دول الكوميسا 30.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 3.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وجاءت زامبيا فى المرتبة الأولى بقيمة 27 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 0.3 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، يليها الواردات من مالاوى بقيمة 2.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021، مقابل 1.4 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

كما بلغت الواردات من زيمبابوى 0.8 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وسيشل بقيمة 0.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل لا شئ خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.