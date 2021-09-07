«قيود وفرقة الشحن».. تفاصيل مثيرة في احتجاز 80 مدمنًا بمصحة 6 أكتوبر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل مثيرة في واقعة احتجاز 80 مدمنا داخل فيلا تدار كمصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص في 6 أكتوبر.

وتبين من التحريات أن غالبية النزلاء بالمصحة تم إدخالهم إلى المصحة عنوة وكرها عنهم باتفاق أسرهم مع المسئولين عن المصحة وأن هناك عدد من الأشخاص العاملين بالمصحة يطلق عليهم «فرقة الشحن» وهم من يتولون الذهاب إلى منزل المدمن بعد تحديد موعد مع أسرته للسيطرة عليه واقتياده رغما عنه أو «شحنة» - على حد قولهم - إلى المصحة لتلقي العلاج.

وشرح أحد نزلاء المصحة خلال استجوابه أمام رجال المباحث أن من يقاوم منهم أو يرفض الذهاب معهم يتم تكبيله وتقييد أطرافه وأحيانا حقنه بمهدئ لتسهيل عملية السيطرة عليه وشحنه إلى المصحة.

كما كشفت التحريات أن القائمين على المصحة مسجلين خطر سبق اتهامهم في قضايا وغير مؤهلين لإدارة منشأة طبية أو علاج النزلاء خاصة أنهم أيضا مدمنين تعافوا من الإدمان وقرروا استئجار تلك الفيلا لإدارتها كمصحة للتربح منها حيث يتم تقاضي مبالغ طائلة من أهالي النزلاء الراغبين في علاج أبنائهم.

وواصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتعاون مع مباحث الأحداث التفتيش على مصحات علاج الإدمان لضبط المخالفات، ونجحت في ضبط ٥ مسجلين خطر يديرون مصحة بداخلها ٨٠ نزيلا.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا بالقاهرة) باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة ، وإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة قامت قوة أمنية برئاسة العميد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر أول باستهداف الفيلا المُشار إليها وضبط المتهم المذكور، وكذا القائمين على إدارتها وتبين أنهم (5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية) كما تبين وجود (80) شخصا داخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها.

وأضافت التحريات بقيادة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر من خلال استجواب (6 أشخاص) من النزلاء أقروا باحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، والتعدي عليهم وتكبيلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان، وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون استشارة طبية – عدد من عينات تحاليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر – 6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة – مجموعة من الحبال والعصي المستخدمة في التعدي على النزلاء ).

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت في (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد.

كما أقروا بأن الحبال والعصي المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.