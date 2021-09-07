الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

منى الشاذلي تكشف سر نجاحها الحقيقي خلال تكريمها بمنتدى المرأة المصرية (صور)

مني الشاذلي
مني الشاذلي

أكدت الإعلامية منى الشاذلي، أن الدولة اتخذت خطوات جادة ومحترمة لحماية المرأة المصرية من جرائم مثل التحرش والعنف الأسري والمجتمعي وغيرها ولكن يظل دور الأسرة هو الداعم الأساسي للفتاه والمرأه بمنحها الكرامة والتكافؤ والتشجيع منذ طفولتها والتي تمكنها من الوصول لإمرأة ناجحة رائعة لا تحتاج لأحد لمساندتها.

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مني الشاذلي 

وكشفت الشاذلي خلال تكريمها باحتفالية منتدى المرأة المصرية عن إجابة سؤال تقليدي اعتادت أن تسمعه عن سر نجاحها وأنها ظلت لفترة تبحث عن الإجابة الحقيقية لتحقيقها قدرا من النجاح في حياتها.. وهل ذلك بسبب الاجتهاد الدائم المستمر حتى الآن أم بسبب الصبر والقوة الداخلية لرفض الانكسار في المواقف المختلفة.

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مني الشاذلي 

وأضافت الإعلامية الكبيرة مني الشاذلي - بتأثر وحنين شديدين - أنها عندما تفكر بشكل أعمق عن سر النجاح في حياتها فتجد أن الإجابة الحقيقية هي نظرات وعبارات التشجيع والتكافؤ والافتخار التي كان والدها الراحل يحيطها ويدعمها بها لذا فكل خطوة تتخدها في حياتها تتذكر والدها.

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مني الشاذلي 

وقامت د.نفين القباج بتكريم الإعلامية مني الشاذلي خلال الاحتفالية التي أقيمت بأحد الفنادق النيلية وحضور عدد كبير من نجمات الفن وسيدات مصريات ناجحات.

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مني الشاذلي 

وتعد الإعلامية مني الشاذلي أحد نجمات الإعلامي المصري حيث حققت نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال برنامج معكم مع مني الشاذلي والذي حقق نجاحا كبيرا من خلاله بينما استضافت بشكل كبير عدد ضخم من النجوم والنجمات والأسر المصرية التي حققت نجاحا شخصيا أو لمصر وقصص نجاح حقيقية من خلال البرنامج.

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مني الشاذلي 

وباقي البرنامج ردود أفعال قوية في سنوات طويلة من تقديمه خاصة لطبيعة المحتوى الذي يقدمه البرنامج بشكل مستمر عبر قناة سي بي سي إضافة إلى أن هناك متابعة قوية من الجميع في مصر والوطن العربي تجاه البرنامج .

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