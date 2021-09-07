انطلاق فعاليات نهائى دورى حياة كريمة بخماسيات كرة القدم بأسوان (صور)

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نهائي بطولة دورى حياة كريمة لمراكز الشباب على ملعب نادى أسوان الرياضى في لعبة خماسيات كرة القدم، وذلك على مستوى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

جاء ذلك في إطار أنشطة وجهود محافظة أسوان للارتقاء بالخدمات الرياضية والشبابية داخل القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

وسلّم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، كأس البطولة لفريق مركز شباب اللديد بإدفو الذى حصل على المركز الأول في حين حصل على المركز الثانى فريق مركز شباب الديوان بنصر النوبة، بينما حصل على المركز الثالث فريق مركز شباب الرغامة البلد بكوم أمبو.

ورافق محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام واللواء أيمن رضا السكرتير العام المساعد، إضافة إلى اللواء أحمد سليمان رئيس النادى، وفتحى عبد الحافظ، رئيس الإدارة المركزية للشباب والرياضة.

محافظ أسوان يشهد نهائي دوري حياه كريمة

محافظ أسوان يشهد نهائي دوري حياه كريمة

محافظ أسوان يشهد نهائي دوري حياه كريمة

محافظ أسوان يشهد نهائي دوري حياه كريمة

محافظ أسوان يشهد نهائي دوري حياه كريمة

محافظ أسوان يشهد نهائي دوري حياه كريمة

محافظ أسوان يشهد نهائي دوري حياه كريمة