الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

رنا سماحة تتألق على مسرح ساقية الصاوى أثناء حملها (صور)

رنا سماحة
رنا سماحة

بدأت الفنانة رنا سماحة حفلها بساقية الصاوي وسط تواجد جماهيري محدود، بتواجد عدد من أصدقائها في الوسط الفني وعلى رأسهم مينا عطا. 

وبدأت رنا سماحة حفلها بساقية الصاوي بغنائها لأغنية “هوبا”، وذلك بمشاركة جمهورها الحاضر للحفل. 

ويعتبر الحفل هو الأول لسماحة بعد وصولها للشهر السادس في حملها الأول، وذلك بعد إعلانها عن حملها من سامر أبو طالب الذي أشيع مؤخرا انفصالهما، لكن الثنائي لم ينف أو يؤكد ذلك. 

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رنا سماحة

وكانت قد وجهت الفنانة رنا سماحة، رسالة بعد تصدرها اهتمامات منصات التواصل الاجتماعى مؤخرًا، وقالت فى رسالة نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "عذرًا أيها الـtrend فلدى ما هو أغلى من كنوز العالم".

وأكدت رنا لـ"الدستور"، أنها في شهر حملها السادس وقد علمت أنها ستلد ولدًا سيحمل اسم مالك، لتقوم بتسجيل أغنية له خلال أسابيع الاستعداد لقدومه.

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رنا سماحة

وأشارت رنا إلى أنها سوف تتعاون مع الشاعر أحمد حسن راؤول في الأغنية التي ستكون متاحة للطرح خلال الفترة القليلة المقبلة. 

وعلقت المطربة رنا سماحة على شائعة انفصالها عن زوجها الملحن والمطرب سامر أبو طالب، بعدما ألغت متابعته على موقع “إنستجرام”، وقامت بحذف جميع صورهما معًا فى كل المناسبات بما فيها صور الزفاف وشهر العسل، وذلك بعد إعلان حملها منذ يومين، ما جعلها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعى.

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رنا سماحة

وقالت أثناء استضافتها فى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة CBC "خلينى أتكلم عن فكرة أصلا إنى أتكلم عن الانفصال أو عدم الانفصال، من فترة كبيرة حوالى 10 سنين تقريبا بقينا نشوف ظاهرة الأزواج اللى بيطلعوا يتكلموا على بعض فى البرامج كتير أوى، وده يطلع يشتم فى دى، ودى تطلع تلقح على ده، بس أنا بشوف إن البيوت ليها نوع من أنواع الخصوصية والاحترام اللى لازم يكون موجود".

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حفل رنا سماحة
الوسط الفني التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي ساقية الصاوي شائعة انفصاله جماهير المطر وصية تواصل الاجتماعي عبر اول برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا

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