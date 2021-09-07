الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيتنام تمدد مهلة سداد الديون للشركات المتضررة من جائحة كورونا

فيتنام
فيتنام

أمر البنك المركزي الفيتنامي البنوك التجارية بمواصلة تأجيل تحصيل أقساط بعض القروض حتى 30 يونيو المقبل، بهدف مساعدة الشركات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد. 

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك المركزي طالب البنوك أيضا بشطب أو خفض أقساط الفائدة على بعض القروض حتى 30 يونيو المقبل.

يأتي ذلك فيما تشير التقارير الاقتصادية إلى أن مبيعات التجزئة للبضائع والخدمات في فيتنام مازالت متضررة بشدة بسبب إجراءات الاغلاق والتباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا، ما أدى لتراجعها بنسبة 6.6% سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي ويعد قطاع السياحة الأكثر تضررا، حيث انخفض عدد الزائرين الدوليين إلى فيتنام بنسبة 18% ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن فيتنام حظيت بالإشادة لطريقة تعاملها مع جائحة كورونا، ولكن بعد شهر من عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية بالفيروس، ظهرت حالات الاصابة المحلية مجددا في 27 أبريل الماضي، وتم تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة منذ ذلك الحين.

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