شعر مجعّد وذيل حصان.. عودة تصفيفات شعر الثمانينات من جديد (صور)

كانت موضة الثمانينيات معبرة وممتعة، ولا زال هناك عدد قليل من تسريحات الشعر الرائعة التي تتمتع الآن بشعبية كبيرة حتي الآن، وهى مستوحاة من هذه الفترة التي عرفت باتجاهات الشعر المميزة، حيث يعطي الشعر الكبير إطلالة جميلة للنساء.

المظهر من الثمانينيات كان الشعر المجعد، والذي كان يدور حول حجم الشعر الكثيف والكثير من مثبتات الشعر، حيث يتم استخدام مواد كيميائية لتغيير بنية الشعر وإضافة الكثافة إليه، لكن الجانب السلبي في الأمر أن التجعيد يمكن أن يتلف شعرك وينتج عنه تجعد وتكسر، خاصة إذا لم تكوني تقومي بالأمر بشكل احترافي.

تصفيفة الشعر المجعد

هذه التصفيفة تعطي الشعر حجم كبير، وتعد قصة شعر جذابة جدًا وإذا كان لديك شعر ناعم بامكانك استخدام ربطات للحصول على مظهر فضفاض.

الانفجارات المجعدة

تعتبر الانفجارات المتعرجة تسريحة عصرية، ويمكنها تأطير وجهك وهي طريقة رائعة لجذب الانتباه إلى ملامحك، وقد كانت تحظى بشعبية كبيرة في الثمانينيات، يمكن أن تجعلك تبدو أصغر سنً.

قصة الشعر الأشعث

ظهرت قصة الشعر الأشعث لأول مرة في السبعينيات، وظهر بها المشاهير في البدايات وعادت خلال العقود القليلة الماضية، وهي ليست قصة تناسب الجميع ولكنها قصة متعددة الاستخدامات ويمكن إجراؤها على أنواع مختلفة من الشعر.

إنها أيضًا طريقة رائعة لإضافة نسيج وحجم للشعر الناعم.

قصات شعر ذيل الحصان

فقاعة ذيل الحصان

واحدة من أفضل وأسهل الإطلالات التي ظهرت في الثمانينيات هي شكل ذيل الحصان الفقاعي، فهو ممتع وعملي ورائع للحفاظ على شعرك في مكانه وبعيدًا عن وجهك، بالإضافة إلى ذلك هذه طريقة ممتازة لتحديث تسريحة ذيل الحصان العادية.

ذيل الحصان الجانبي

إذا كنت تبحثين عن بديل لذيل الحصان القياسي فقد يكون الوقت قد حان لتجربة شكل ذيل الحصان الجانبي غير التقليدي، لقد شكلت هذه التصفيفة جزءًا من ملابس التمرين في الثمانينيات، حيث ربطوا شعرهم لأعلى وإلى الجانب، لكن هذا الأسلوب عاد بعد عقود، إلا بطريقة أكثر دقة وتطورًا.

ذيل الحصان مرتفع

في حين أن شكل ذيل الحصان الجانبي بسيط ولكنه أنيق، فإن ذيل الحصان المرتفع طريقة رائعة لإظهار رقبتك ووجهك، ويلائم الشعر الناعم للحصول علي تموجات مناسبة.

تصفيفة الشعر غير المتكافئة

كانت تصفيفة الشعر غير المتكافئة، التسريحة الشهيرة في الثمانينيات، وقد شاهدناها مرة أخرى في افتتاحيات الموضة أو على منصات العلامات التجارية المرموقة، وهى أيضًا طريقة رائعة لإضافة حجم لشعرك وتناسب الشعر القصير علي وجه الخصوص، ويجب الأخذ في الاعتبار أن تصفيفة الشعر هذه تتطلب قدرًا مناسبًا من وقت التصفيف والذهاب المنتظم إلي الصالون.

قصة شعر الريش

الشعر ذو الطبقات وهى تقنية شائعة تستخدم لإضافة نسيج إلى الشعر، لكن الطبقات المصقولة بالريش تؤدي إلى مظهر أكثر نعومة ودقة سيقوم الحلاق الخاص بك بقص أطوال مختلفة في شعرك، ما يخلق طبقات دقيقة، تم تسميتها بالريش لأنها يجب أن تحاكي حجمريش الطائر.

وتناسب هذه القصة أي طول للشعر وتعمل بشكل جيد علي وجه الخصو ص مع الشعر السميك، وبإمكانك صباغة شعرك بعد الإنتهاء منها.