ضبط لحوم وأطعمة فاسدة فى حملة تموينية بدمياط

شنت الأجهزة المعنية في دمياط، حملة مشتركة من جهاز حماية المستهلك مع مفتشي مديرية التموين وأطباء الطب البيطري، حيث تم تحرير ٣ محاضر غش تجاري لعرض كبدة ولحوم ومنتجاتها، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإحدى الثلاجات ومحلات الجزارة وإحدى الأسواق المجمعة، وتم اتخاذ اللازم بشأنها ، وجار عرض المحاضر على النيابة العامة للنظر والتصرف .

رافق الحملة اللواء إبراهيم مكي، نائب جهاز حماية المستهلك ورجال الضبطية القضائية المرافقون له من أعضاء الجهاز الدكتور أحمد صيام والدكتورة دنيا العيسوي من الطب البيطري ومجدي عبدالهادي والسيد سلامة من مديرية التموين.

كما أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية موسعة بعدد من مدن المحافظة، وذلك للبدء فى وضع مخطط تطوير بعض المناطق الرئيسية بهم بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، وذلك استكمالاً للجهود التى تم تنفيذها مؤخرًا بالتنسيق مع الجهاز والتى أثمرت عن تطوير ٥ مناطق بمدن كفرسعد والسرو وفارسكور وميت أبوغالب.

واستهلت "المحافظ" الجولة بزيارة مدينة فارسكور، بحثت خلالها مخطط تطوير ورفع كفاءة ورصف شوارع النقراشى والإمام محمد عبده والسوق والشيخ عبدالله، حيث وجهت بإعداد الدراسات والمقايسات المطلوبة لإعادة تخطيط وتنظيم تلك المناطق وتطويرها بشكل كامل والتنسيق مع قطاع الكهرباء لإعادة توزيع أعمدة الكهرباء الهوائية وأيضاً مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار ومراجعة حنفيات الحريق، كما بحثت إمكانية إنشاء موقف حضارى بالمدينة، بعد اختيار قطعة أرض مناسبة.



وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الحملات التي تم شنها بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بكافة المناطق بدمياط.