الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

روسيا: موسكو لن تشارك في اللقاء الوزارى حول أفغانستان المقرر فى 8 سبتمبر

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لن تشارك في اللقاء الوزاري حول أفغانستان، المقرر انعقاده في الثامن من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية - إن روسيا لن تشارك في اللقاء الوزاري حول أفغانستان المقرر في 8 سبتمبر، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قد أكد أن بلاده لم تتخذ بعد أي قرار بشأن الاعتراف بحركة "طالبان"، ومن الضروري أولاً تطابق وعودها مع أفعالها، قائلا: إن روسيا ما زالت تحاول ربط وعود طالبان وتصريحاتها بأفعالها.

كانت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) قد دخلت منتصف الشهر الماضي، العاصمة الأفغانية كابول من دون مواجهة أي مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية، فيما أعربت منظمات دولية عن مخاوفها إزاء انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان ولا سيما النساء والفتيات.

وتسلمت روسيا -في وقت سابق اليوم- دعوة للمشاركة في مراسم إعلان تشكيل الحكومة الأفغانية، حسبما أكد المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، وقال كابولوف "تلقينا الدعوة بالفعل للمشاركة في مراسم إعلان تشكيل الحكومة الأفغانية، ولدينا بالفعل سفير في كابول، ولذا لا حاجة لسفر أي مسئول من روسيا خصيصا".

وأكد المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد أمس الإثنين، أن الحركة بعثت دعوة إلى عدد من الدول للمشاركة في مراسم إعلان تشكيل الحكومة الأفغانية الجديدة في أفغانستان.

فيما شكك أحد الخبراء السياسيين الروس في إمكانية أن يصل ممثلون رسميون من موسكو وأنقرة وبكين إلى كابل تلبية لدعوة من "طالبان"، مع أنه لم يستبعد إمكانية حضور دبلوماسيين من الدول الثلاث لم يغادروا العاصمة الأفغانية مراسم تنصيب الحكومة الجديدة.

وفي سياق متصل، أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فالنتينا ماتفيينكو، ضرورة الحوار مع حركة طالبان، التي وصلت إلى السلطة في أفغانستان، من أجل حل الأزمة الإنسانية التي يعيشها هذا البلد.

وقالت ماتفيينكو في تصريح وفقًا لوكالة أنباء (نوفوستي) اليوم الثلاثاء: "نحن بحاجة إلى إجراء حوار مع حركة طالبان لأنه من الضروري التفكير فيما سيحدث للناس هناك".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن روسيا لم تتخذ بعد أي قرار بشأن الاعتراف بحركة طالبان، مشددا على أنه من الضروري متابعة تطابق وعودها مع أفعالها.

وعلى صعيد آخر، قال السفير الهندي لدى موسكو بالا فينكاتيش فارما، إن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سيناقش الوضع الراهن في أفغانستان مع القيادة الهندية في نيودلهي غدًا الأربعاء.

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