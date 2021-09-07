تغيب 23 طالبًا وطالبة عن امتحانى الفيزياء والتاريخ بكفرالشيخ

أدى 1657 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة، الثلاثاء، امتحان الدور الثاني في مادتي الفيزياء للقسم العلمي والتاريخ للقسم الأدبي، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية بكفر الشيخ.

ولم ترصد غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ وغرفة عمليات التربية والتعليم أي تجاوزات في أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بـ12 لجنة موزعة على 11 إدارة تعليمية، كما لم ترصد أي حالات غش.

وتابع اللواء جمال نورالدين أعمال الامتحانات، موجهًا بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما تابعت غرفة عمليات محلية بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

وقالت د. بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم إنه تقدم اليوم، لأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية للشعبتين العلمية والأدبية، 1658 طالبًا وطالبة، منهم 1135 طالبًا وطالب لأداء امتحان الفيزياء للشعبة العلمية، و522 طالبًا وطالبة للشعبة الأدبية لأداء امتحان مادة التاريخ، وتغيب عن أداء الامتحان 23 طالبًا وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب 98.6٪ موزعين على 12 لجنة في 11 إدارة تعليمية بالمحافظة.

أضاف تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، لم يتم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان باليوم الأول للامتحانات، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم، مؤكدًا أن غرفة العمليات ما زالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفرالشيخ.

وكثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.