بعد إصابة 11 شخصا في الهند.. كل ما تريد معرفته عن فيروس «نيباه» الفتاك

أعلنت فينا جورج، وزيرة شؤون الصحة المحلية بالهند، تشخيص فيروس "نيباه" الفتاك لدى 11 شخصا في ولاية كيرالا الهندية، إلا أنها أشارت إلى أن حالة هؤلاء مستقرة، وتصف منظمة الصحة العالمية هذا الفيروس بأنه من أخطر الفيروسات في العالم، ولا يوجد دواء أو لقاح.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن فيروس نيباه.

- عدوى فيروس نيباه تختلف أعراض الإصابة بها من لا شيء إلى الحمى والسعال والصداع وضيق التنفس والارتباك.

-قد يتفاقم هذا في غيبوبة خلال يوم أو يومين.

-يمكن أن تشمل المضاعفات التهاب الدماغ والنوبات بعد الشفاء.

- وينتشر فيروس "نيباه" عن طريق الثعالب الطائرة والفئران.

- وينتقل عادة إلى الأشخاص الذين تناولوا فاكهة ملوثة بلعاب هذه الحيوانات المصابة.

- وتتراوح نسبة الوفيات به بين 40 و75٪.

- من الممكن أن تتطور الأعراض لتصل إلى الشعور بدوار وتشوش الذهن ونوبات صرع، الدخول في غيبوبة.

-يسبب تورم في أنسجة الدماغ نتيجة حدوث التهاب فيه.

- تم تحديد المرض لأول مرة في عام 1998 خلال تفشي المرض في ماليزيا في حين تم عزل الفيروس في عام 1999.

- سميت بعد قرية في ماليزيا، سنقاي نيباه.

- قد تصاب الخنازير أيضًا، حيث تم قتل الملايين منها في عام 1999 لوقف انتشار المرض.

- هناك العديد من الأدوية المضادة للفيروسات التي ما تزال تحت الدراسات السريرية، والتي قد يكون لها دور في المستقبل لعلاج أعراض فيروس نيباه بطريقة ناجحة.

وتكثف ولاية كيرالا جنوب الهند جهودها وتسارع لوقف تفش محتمل للفيروس، في ذات الوقت الذي يجب أن تتعامل فيه مع "كوفيد-19"، وأصبحت ولاية كيرالا في حالة تأهب قصوى بعد وفاة الصبي البالغ من العمر 12 عاما يوم الأحد الماضي، ما دفع مسؤولي الصحة لبدء تعقب المخالطين وعزل مئات الأشخاص الذين اتصلوا بالصبي. كما طوقت الشرطة منطقة نصف قطرها ميلين حول منزل الصبي.