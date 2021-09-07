محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بمراكز شبين الكوم وأشمون والباجور

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا لمناقشة الموقف الحالي لتنفيذ خطة رصف الطرق بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء الوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي، وممثلي عدد من الشركات المنفذة.

واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف بمراكز أشمون وتلا والباجور وأعمال التطوير بحي غرب شبين الكوم، وجاري أعمال ترميم الأسفلت وتجهيز الطبقة الأسفلتية بميدان الإسعاف بمدخل طريق شبين الكوم - طملاى، وإزالة أعمدة الإنارة القديمة وتركيب أعمدة ديكورية حديثة لإضفاء مظهر حضاري بالطريق باعتباره مدخل هام وحيوي لمدينة شبين الكوم، بالإضافة إلى أنه جاري أعمال تركيب البلدورات والأعمدة الديكورية بالجزيرة الوسطى بشارع صبري أبو علم مع تقاطع عاطف السادات، فيما تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس النهائية بشارع مصنع الغزل وتركيب البلدورات المضيئة وبلاط الإنترلوك بالأرصفة وبلاعات الأمطار، وجاري الانتهاء من صب القواعد الخرسانية وتركيب بلاط البازلت بين الفواصل المضيئة وتركيب أعمدة ديكورية لإضفاء مظهر حضاري بالشارع.

وخلال الاجتماع تم مناقشة أعمال الرصف بعدد من شوارع مركز ومدينة الباجور، ومنها شارع مصرف كفر الباجور بطول 2800م، وشارع خلف تحسين البيئة بطول 200م، وشارع أبو شوشة بطول 204م، وشارع ممدوح سعفان 168م، بالإضافة إلى شوارع طلعت عجور وأحمد ناشئ وأبو عيسى.

ووجه محافظ المنوفية الشركات المنفذة بالبدء فورا في أعمال إزالة الأرصفة القديمة ورفع مخلفات نواتج التطوير التي تتم بشوارع مركزي أشمون وتلا، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف، والبدء في أعمال إنشاء الأرصفة الجديدة.