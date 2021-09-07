حبس عامل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالسلام

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيات، في اتهامة بحيازة مواد مخدرة لترويجها على عملائه بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأمكن ضبطه وبحوزته "كمية من مخدر البودر، سلاح ناري، عدد من الطلقات، مبلغ مالي، هاتفان محمول، ميزان حساس ،أكياس بلاستيكية فارغة معدة للتعبئة".

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.