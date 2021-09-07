كيف تطورت العلاقات المصرية - الإفريقية عقب 30 يونيو؟

مباحثات مصرية - بوروندية بالقاهرة..

على مدار السنوات الماضية، في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013، عكفت مصر على تعزيز علاقاتها الخارجية مع مختلف دول العالم، فيما أولت الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بالعلاقات مع إفريقيا لتبدأ عهدًا جديدًا من التعاون المشترك مع دول القارة السمراء.

وفي هذا الصدد، استقبل وزير الخارجية ‫سامح شكري، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية بوروندي ‫ألبرت شينجيرو، في إطار زيارته الجارية إلى القاهرة.

العلاقات المصرية البوروندية

وتعد مصر أول دولة عربية وإسلامية تقيم علاقات دبلوماسية مع بوروندي عقب استقلالها عام 1962، حيث أنشئت السفارة بتاريخ 8 ديسمبر 1964.

وفي مارس الماضي، أجرى رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيمي، زيارة إلى مصر التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بحث الجانبان آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بقضية سد النهضة، وتم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية.

وخلال الزيارة، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية في بوروندي، و الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، والإعلام، والتربية والتعليم، والسياحة، والثقافة.

مصر والقارة السمراء

تعزيزًا لعلاقات مصر الأفريقية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كافة خطبه وأحاديثه ولقاءاته الرسمية والإعلامية، على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الأفريقية، واعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي.

ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة مصر، احتلت الدائرة الأفريقية مرتبة متقدمة على أجندة الدولة المصرية، وهو ما بدا جليًا من خلال حركة السياسة الخارجية المصرية بمختلف أبعادها؛ الدبلوماسية، والسياسية، والثقافية، والاقتصادية، والتعليمية.

ومنذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014، شارك الرئيس السيسي، في قمتي الاتحاد الأفريقي بغينيا الاستوائية وأديس أبابا، فضلًا عن الجوالات الأفريقية لرئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، إلى العديد من دول القارة مثل: غينيا الاستوائية وتشاد وتنزانيا وإثيوبيا.

وتعددت زيارات الوفود الدبلوماسية المصرية لتشمل العديد من دول القارة الأفريقية، من بينها: أوغندا، بوروندي، تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، السودان، جنوب السودان، إريتريا، كينيا، تشاد، نيجيريا، الجابون، غانا، السنغال، مالي، بوركينا فاسو، الكاميرون، سيشيل، وغينيا الاستوائية.

كما أجرى العديد من رؤساء الدول الأفريقية زيارات رسمية إلى مصر مثل: السودان، جنوب السودان، غينيا الاستوائية، تشاد، أفريقيا الوسطى، إريتريا، جنوب أفريقيا، بوروندي، الصومال، كونغو الديمقراطية، وتونس، فضلًا عن زيارات العديد من الوزراء والمسؤولين الأفارقة لمصر.

ووقعت مصر مذكرة تفاهم مع مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لإقامة تعاون ثلاثي بين مصر والمنظمة في أفريقيا في مجالي الزراعة والأمن الغذائي, خاصة في دول حوض النيل ودول القرن الأفريقي.

وشاركت مصر في القمة العربية الأفريقية التي عقدت في الكويت يومي 19 و20 من نوفمبر عام 2013, بالإضافة إلى المشاركة في قمة الكوميسا المنعقدة بكينشاسا في فبراير 2014، كذلك المشاركة في اجتماعات على المستوى الوزاري لتجمع الساحل والصحراء المنعقدة في مارس 2014 بالخرطوم، ومشاركة مصر بفاعلية في العديد من الاجتماعات اللاحقة كقمة أفريقيا الاتحاد الأوروبي ببروكسل في أبريل 2014, وقمة أفريقيا الولايات المتحدة بواشنطن في أغسطس 2014.

كما شاركت مصر في اجتماعات التكتلات الثلاث: الكوميسا، السادك، تجمع شرق أفريقيا ببوروندي في أكتوبر 2014، فيما استضافت شرم الشيخ قمة التكتلات الثلاث في يونيو 2015، والتي شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة.

وتعمل مصر بالتوازي لدعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتأمين تحقيق السلام في عدد من مناطق النزاعات الممتدة في قارة أفريقيا، حيث تعد مصر من أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتساهم حاليًا بنحو 2585 فردًا في البعثات الأممية.

كما تم تأسيس وحدة أفريقيا داخل مجلس الوزراء كإطار مؤسسي ينسق بين مؤسسات الدولة المصرية المعنية بالقارة الإفريقية.