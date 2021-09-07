الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار جماعي في أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7-9-2021

الأسمنت
الأسمنت

تستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير، أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك الثلاثاء 7-9-2021 للمستهلك، وذلك لزيادة عمليات البحث عليه عبر محركات البحث الإلكترونية.

أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك

استقرت أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي، والأبيض، والمخلوط، والمقاوم، اليوم الثلاثاء7-9-2021، في جميع الشركات العاملة في القطاع.

أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي في مصر

وصل سعر طن الأسمنت المسلح اليوم الثلاثاء، إلى 930 جنيها.

بينما بلغ سعر طن الأسمنت بشركة سيناء اليوم الثلاثاء، 870 جنيها.

سجل سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 425 اليوم الثلاثاء، 863 جنيها.

وبلغ سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل اليوم الثلاثاء،900 جنيها.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة حلوان اليوم الثلاثاء، 923 جنيها.

وسجل سعر طن الأسمنت بشركة المصري اليوم الثلاثاء، 918 جنيها.

وبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويدي اليوم الثلاثاء، 933 جنيها.

كما سجل سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف اليوم الثلاثاء، 870 جنيه.

وبلغ سعر طن الأسمنت بشركة المسلة اليوم الثلاثاء، 890 جنيها.

كما وصل سعر طن الأسمنت بشركة المعلم اليوم الثلاثاء، إلى 888 جنيها.

وبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويس اليوم الثلاثاء، 915 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض

بلغ سعر طن أسمنت الأبيض العادة اليوم الثلاثاء، 2500 جنيه.

ووصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء اليوم الثلاثاء، إلى 2460 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت سوبر رويال اليوم الثلاثاء، 2390 جنيهًا.

في حين سجل سعر طن أسمنت رويال العادة اليوم الثلاثاء، 2430 جنيهًا.

وبلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض اليوم الثلاثاء، 2425 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

وصل سعر طن أسمنت شركة إيه وان اليوم الثلاثاء، إلى 723 جنيها.

وسجل سعر طن أسمنت شركة النخيل اليوم الثلاثاء، 705 جنيها.

وبلغ سعر طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات اليوم الثلاثاء، 748 جنيها.

بينما سجل سعر طن أسمنت شركة الواحة اليوم الثلاثاء، 755 جنيها.

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أسعار الأسمنت المقاوم

وصل سعر طن أسمنت شركة المسلح اليوم الثلاثاء، إلى 950 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت شركة آسيك سي ووتر اليوم الثلاثاء، 915 جنيها.

بلغ سعر طن أسمنت شركة السويس سي ووتر اليوم الثلاثاء، 945 جنيها.

في حين وصل سعر طن أسمنت شركة السويدي اليوم الثلاثاء، 955 جنيها.

وبلغ سعر  طن أسمنت شركة قاهر البحار اليوم الثلاثاء، 950 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت شركة السهم اليوم الثلاثاء، عند 905 جنيها.

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