الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 فى حادث تصادم بمدخل قنا الجديدة

حادث
حادث

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة وتروسيكل بمدخل مدينة قنا الجديدة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة وتروسيكل بمدخل مدينة قنا الجديدة.

وتم الدفع بسيارتين إسعاف وعند الوصول وجد 5 مصابين، تم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان قد أصيب 12 شخصا منذ أيام، في تصادم «ميني باص» وسيارة ملاكي وتروسيكل، في قرية المخادمة في محافظة قنا. 

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص وسيارة بيجو مع تروسيكل بقرية المخادمة، وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا.

والمصابون هم: صفاء محمد علي، 38 عاماً، ومحمد علي مرعي، 78 عاماً، وأحلام محمود علي، 45 عاماً، وأحمد حسين مرعي، 58 عاماً، وسعاد على موسى، 60 عاماً، وعبدالله محمد أحمد، 5 أعوام، وسيد أحمد عمر، 60 عاماً، وفوزي محمد أحمد، 54 عاماً، ورضا منصور عبداللاه، 40 عاماً، وسيد محمد آدم، 38 عاماً، وعبدالرحمن منصور، 16 عاماً، وعبدالهادي عمر إبراهيم، 72 عاماً.

وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

النيابة أيام هيئة الثلاثاء ازمة تحقيق عمل طفل قنا

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