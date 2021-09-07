الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تنفيذ 65% من تطوير منطقة «أبو طرطور» بالوادي الجديد

المهندس عادل عمر
المهندس عادل عمر محمد

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تنفيذ 65% بمشروع رفع كفاءة وتطوير المباني الخدمية بمنطقة "أبو طرطور" غرب مدينة الخارجة ضمن مشروع الجذب السكاني بالمحافظة، بعد توقيع بروتوكول لإعادة توطين أسر من محافظات أخرى.

وأكد وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد المهندس عادل عمر، اليوم، أن مشروع رفع كفاءة وتطوير منطقة أبو طرطور والتي تقع غرب مدينة الخارجة، يتضمن رفع كفاءة 6 مبان خدمية بمنطقة مساكن هذه المنطقة هي "سنترال – مدرسة – وحدة صحية – وحدة غطاء وحماية مدنية – قسم شرطة – سوق حضاري" بتكلفة 5 ملايين جنيه، وذلك لخدمة الأسر الجاري توطينها ضمن مشروع الجذب السكاني بإشراف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأضاف وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد أن مشروع رفع الكفاءة سينتهي في 20 أكتوبر المقبل، لتجهيز هذه المنشآت الخدمية لتوفير الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المواطن الذي سينتقل للمعيشة في المنطقة.

وفي سياق آخر أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 7 مشروعات ومباني خدمية بمجمع المصالح الحكومية بمدينة الخارجة تمولها المحافظة ضمن مكونات المشروع المقام على 40 فدانًا مخصصة للمنشآت الحكومية والخدمية فيما تصل إجمالي المساحة إلى 101 فدان تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأكد المهندس عادل عمر محمد، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص، اليوم الثلاثاء، أن مديرية الإسكان تتولى تنفيذ هذه المباني والمشروعات الخدمية بتكلفة تقديرية 343 مليون جنيه.

وأشار عادل، إلى أنه جاري تنفيذ مشروعات خدمية للعمل على خدمة المجمع تشمل إقامة محطة معالجة صرف صحي ومحطة تنقية مياه الشرب بتكلفة 40 مليون جنيه مع حفر بئر مياه شرب بتكلفة 4 ملايين جنيه.

مديرية الإسكان الوادي الجديد رفع كفاءة تطوير المباني أبو طرطور الجذب السكاني لإعادة توطين

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