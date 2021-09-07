أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد الرابع من إصدار: "الزراعة في كل مصر"، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٣١ أغسطس وحتى ٦ سبتمبر الجاري.

ويوضح الإنفوجراف إلى أنه تم بمديرية الزراعة بالقليوبية، عقد ندوتين لتوعية المزارعين بأهمية التحول لنظم الري الحديث، في قرية اجهور الصغري بمركز القناطر الخيرية، وسنديون بقليوب، كما تم المرور على الحقول الإرشادية المنزرعة بالذرة الشامية بقها، كما تم المشاركة في اجتماع ديوان المحافظة، لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بمتابعة حصاد بعض الحقول الإرشادية التابعة للحملة القومية للذرة الشامية بمركز منشأة القناطر (٥ حقول ارشادية)، البدرشين (٣ حقول إرشادية) وتم أخذ عينات عشوائية ممثلة للحقول الإرشادية.

وتواصل مديرية الزراعة بمحافظة السويس تدريب العاملين على منظومة كارت الفلاح، كما تم عقد اجتماع مع مسئولي حماية الأراضي بالجمعيات الزراعية، فضلا عن متابعة التعديات بزمام الجمعية بقرية العمدة، كما قامت أيضا بعمل ندوة مشتركة مع مديرية الطب البيطري بعنوان كوب لبن أمن بالإدارة الزراعية بالجناين، وندوة أخرى عن مكافحة القوارض، كما نظمت إدارة الإرشاد البيطري، التابعة لمديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، سلسلة ندوات لتوعية المربين والمزارعين بمخاطر مرض "السل البقري"، و"الإجهاض المعدي في الأبقار الحلابة"، وذلك في إطار مبادرة الرئاسة لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، كما استهدفت تلك الندوات عدد من المربيين والعاملين بالزراعة بالقرى التابعة لمراكز القنطرة شرق، والقنطرة غرب، وأبوصوير وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالإسماعيلية، بهدف إيصال الوعي للمزارعين والمربيين.

وفي مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، تواصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 11 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما قامت أيضا بتطهير تطهير مسافة 4 كيلو و500 متر من المساقى الخصوصية، كما تم متابعة منظومة كارت الفلاح، كما تم شن حملات للرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات حيث تم ضبط 20 طن مبيدات ومخصبات و162 عبوة من المبيدات الزراعية غير مسجله بوزارة الزراعة، كما تم عقد عدد (36) ندوة بجميع مراكز المحافظة بواقع (4) ندوات بكل مركز وتناولت الموضوعات التالية: (المخاطر التي تواجهه البيئة الريفية ــ توعيه صغار المربين والفلاحين بمراكز توزيع وتجميع الألبان - الزراعة العضوية ــ الري الحديث ــ بنجر السكر ــ المحاصيل الصيفية والخضر ـ (أذرة ـ القطن) ـ إرشاد حيواني ـ فنيات عمل كومة سمادية ـ العمليات الفنية لأشجار الفاكهة ـ عمل السيلاج بكوز وبدون ـ استخدام المخصبات كبدائل).

كما قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية بتحصين 5535 رأس ضد مرض الحمى القلاعية كما تم تحصين 5535 رأس ضد مرض الوادي المتصدع، كما تم أيضا تحصين 828 رأس ضد جدري الضأن والجلد العقدي وتم تحصين 889 رأس ضد التسمم الدموي، كما قامت أيضا بمعالجة 1550 راس من الحيوانات و7050 من الدواجن، كما قامت أيضا مديرية الطب البيطري ممثلة في الإدارة العامة للمجازر بذبح 1495 من اللحوم الحمراء و59813 من الدواجن.

وتابعت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية جني محصول القطن الصنف المنزرع جيزة 94 ومتابعة تنفيذ مشروع الري المطور، كما قامت مديرية الطب البيطرى ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وقسم الصحة العامة والتفتيش بإدارة مدينة الزقازيق البيطري بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينة الزقازيق أسفرت عن ضبط أكثر من 4 طن لحوم ومصنعاتها ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كذلك تم بمديرية الزراعة بالنوبارية بتوزيع نسخ من العقود وتوعية المزارعين بالعائد من هذه التعاقدات خاصة مع ارتفاع إنتاجية الفدان، وذلك في إطار مجهودات الدولة لتقليل المستورد وتعزيز الإنتاج المحلي من محصول الذرة الشامية، كما تواصل مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة حالة تعدى على الأراضي الزراعية بالمعمورة، كما قامت أيضا بالمتابعة والمرور على أشجار الكازورينا في مناطق مختلفة بحدائق المنتزه.

كما تم عقد جلسة اتحاد المجالس الزراعية رقم 140 بمديرية الزراعة في حضور مجالس الاتحاد الزراعي بالإدارات الزراعية (المعمورة – خورشيد – العامرية – برج العرب)، كما قامت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين، حيث تم ضبط 744 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم عمل 6 محاضر مخالفة.

ونظمت مديرية الزراعة ببورسعيد وبالتنسيق مع المراقبة العامة لشرق القناة يوم حصاد محصول الأرز بمنطقة سهل الطينة، كما تم عقد لقاء مع السيد محافظ بورسعيد وقيادات الزراعة ببورسعيد مع المزارعين للاستماع إلى أهم معوقات التنمية بالمنطقة، كما تم أيضاً المرور علي الحقول الإرشادية لمحصول القطن ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن.

كما بدأت جمعيات القطاع الزراعي بالتجهيز وبداية عمليات زراعة محصول البنجر، كما تم عقد العديد من الاجتماعات بممثلي شركات البنجر للتنسيق والإعداد لنجاح المحصول ومنع حدوث اي معوقات بما يضمن حق المزارعين، وكذلك المصانع وزيادة المساحة والإنتاجية، كما قامت إدارة حماية الأراضي وبالتنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإدارة محطات الصرف ببورسعيد بازالة22فتحة ري مخالف للمزارع السمكية الغير مرخصة والمخالفة.

كما تم عقد اجتماعا موسعا بمديرية الزراعة بدمياط لمناقشة الانتهاء من تسليم كارت الفلاح بالجمعيات الزراعية والانتهاء من الحصر ورفعه على المنظومة، كما تم المرور على الزراعات الصيفية وزراعات القطن والأرز، كما تم أيضا متابعة شكاوى المواطنين على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ضمن حساب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث بلغ معدل الانجاز 100%.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم اجتماعاً طارئاً لمسؤولي منظومة كارت الفلاح تناول الاجتماع آخر ما تم إنجازه من منظومة كارت الفلاح وتم التشديد على سرعة الانتهاء من تسجيل الحصر الزراعي الموسمي على أجهزة التابلت وكذلك الانتهاء من حصر كشوف الحائزين الذين تم الصرف لهم ورقيا وحصر حيازات الورثة لكل جمعية وإرسالها إلى المديرية وإعداد فترة زمنية للانتهاء من تسجيل الحائزين الغير مسجلين على المنظومة.

كما أعلنت استمرار حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: الفيوم، أطسا، كما تستمر مديرية الزراعة بالمحافظة في عقد سلسلة الندوات التوعوية بحضور ممثلي مديرية الري والبنك الزراعي، لتوعية المزارعين بأهمية التحول لنظم الري الحديث.

تواصل مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة، حيث تم إزالة 61 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمركز الواسطى.

كما تم تنظيم قافلة بيطرية مجانية في محافظة مطروح لمدة 5 أيام وبالتعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومديرية الطب البيطري بمطروح ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، وتقوم القافلة بالفحص والعلاج المجاني لحيوانات صغار المربيين والمسح الوبائي للأمراض التناسلية وتدريب شباب الأطباء البيطريين على أحدث التقنيات.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجراف وفيديو باسم: “الزراعة في أسبوع”، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: “الزراعة في كل مصر”، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.