انتشار مكثف للخدمات المرورية في الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية

عززت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، من تواجدها في الشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور والطرق السريعة الرابطة بين المحافظات؛ لمنع مخالفات السرعة الجنونية والسير عكس الإتجاه والعمل على إزالة أي أعطال أو معوقات مرورية التي قد تعوق السيارات، ومراقبة التزام قائدي السيارات بالسرعة القانونية المقررة، وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها وتجنب وقوع حوادث الطرق.

وانتشر رجال المرور بجميع أنحاء الجمهورية؛ لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، مع عدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يجري رفع جميع السيارات المتروكة والمتهالكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحام مروري وتفسد المظهر الحضاري للبلاد.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بمحافظتي القاهرة و الجيزة لرصد المخالفات وتطبيق القانون فورا، وإلزام قائدي السيارات بقواعد وآداب المرور، لتفادي وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السيرعكس الاتجاه والسرعة الجنونية، والانتظار الخاطئ بالطرق السريعة والتي تتسبب في إزهاق الأرواح.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامة المواطنين وقائدي، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية في جميع الطرق والمحاور لتلبية استغاثات المواطنين وتيسير مصالحهم.

وعززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية، وقامت القيادات والمناصب الإشرافية بالإدارة العامة للمرور بالتواجد الميداني في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ لرفع يقظة الخدمات المرورية والاطمئنان على توافر معايير الانضباط والكفاءة أثناء التواجد في الشارع المصري لتأمين المواطنين.