«الفراعنة المحاربون» ضمن سلسلة ندوات تاريخ مصر العسكرى عبر العصور

ينظم بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل مجانية للأطفال والنشء تحت عنوان "فن الطباعة على القماش"، وذلك في تمام الساعة 11 من صباح اليوم الثلاثاء، في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب. تقدم الورشة وتدرب فيها الفنانة أسماء عبد العليم.

تركز الورشة على تعليم الأطفال كيفية تفريغ الزخارف أو الوحدة الزخرفية المراد طباعتها على ورق مقوى لا ينفذ منه اللون، وكذلك طريقة الطباعة على القماش وخصوصًا التيشرتات، هذا بالإضافة إلى تعريفهم بأدوات الطباعة، وكيفية استخدامها بطريقة سهلة وبسيطة.

تأتي الورشة لمدة يوم واحد، وهي مكثفة، وتستهدف الأطفال والنشء، وتهدف إلى تعليم الأطفال كيفية عمل التصميمات المحببة لديهم، وتنمية خيالهم الفني والإبداعي، ومساعدتهم على الاستفادة من قدراتهم.

يشار إلي أن بيت السناري هو بيت أثري بالسيدة زينب، تابع لمكتبة الإسكندرية، حيث يتم تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية

وأدركت مكتبة الاسكندرية مدى هذه الأهمية المعمارية والتاريخية لبيت السناري، ولذلك عملت على تجهيزه ليكون مركزاً ثقافياً كبيراً وبيتاً للعلوم والثقافة والفنون بهدف إحياء المجمع العلمي المصري القديم الذي شهد تأليف موسوعة "وصف مصر" الشهيرة.

وحرصت على أن يكون البيت امتدادًا لها داخل القاهرة انطلاقًا من دورها في نشر الثقافة والوعي بين الجماهير، فالبيت يقدم أنشطته للأطفال في برنامج شهري يتعامل فيه مع المدارس المجاورة في القاهرة ومع الأطفال عمومًا بهدف تنمية قدراتهم واكسابهم مهارات مختلفة، وكذا يقدم البيت خدماته للشباب حيث يهدف إلى تعليم الشباب حرف جديدة لمساعدتهم على مجابهة تحديات سوق العمل وتنميتهم تنمية ذاتية وصقل مهاراتهم الفنية في الفنون المختلفة والموسيقى، أما المرأة فلها نصيب كبير في بيت السناري حيث يقام لها العديد من الفعاليات حيث أن المرأة من أنشط الفئات التي تقبل على أنشطة بيت السناري فهي مرآة المجتمع وهي التي تجذب باقي أفراد الأسرة كالشباب والأطفال وحتى الآباء، وبالإضافة إلى ذلك تقام العديد من الحفلات الشهرية والندوات التثقيفية والمعارض الفنية والمؤتمرات الدولية والصالونات الثقافية وعلى رأسها الصالون الثقافي العربي، فبيت السناري نموذجًا مصغرًا من مكتبة الإسكندرية بكل فعالياتها وأنشطتها.

محاضرة الفراعنة المحاربون بمكتبة الإسكندرية

في سياق متصل، ينظم متحف الآثار، بالتعاون مع مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، في الثانية عشر من ظهر نفس اليوم، محاضرة بعنوان "الفراعنة المحاربون"، ويتحدث فيها

الباحث الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار. وذلك في إطار سلسلة ندوات تاريخ مصر العسكري عبر العصور.

وتتناول محاضرة "الفراعنة المحاربون"، أسرار التاريخ العسكري لملوك مصر الفراعنة الذين أسسوا أول جيش نظامي في التاريخ ووضعوا الأخلاقيات العسكرية للحروب التي تقرها المواثيق الدولية حاليًا.

كما تتطرق المحاضرة إلي بطولات الملوك الفراعنة المحاربين العظام أمثال تحتمس الأول، وتحتمس الثالث، وسيتي الأول، ورمسيس الثاني، ورمسيس الثالث، وغيرهم.

يأتي هذا بالإضافة إلى إطلالة يقدمها الدكتور حسين عبد البصير، علي الدبلوماسية التي سادت العلاقات الخارجية لمصر في هذا الوقت مع بلاد الشرق الأدنى القديم المتمثلة في سوريا وفلسطين والعراق ومنطقة البحر المتوسط.

وحسين عبد البصير، عالم آثار وروائي وكاتب مصري، حصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة في كلية الآثار بجامعة القاهرة. وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان مشرفًا ومديرًا للعمل الأثري بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير بالجيزة، ومنطقة أهرامات الجيزة، ويشغل الآن منصب مدير متحف الآثار والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.

من أهم مؤلفاته: "ملكات الفراعنة: دراما الحب والسلطة"، و"أسرار الآثار: توت عنخ آمون والأهرامات والمومياوات"، و"أسرار الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون"، وروايات "البحث عن خنوم"، و"الأحمر العجوز"، و"الحب في طوكيو".

