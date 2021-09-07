الآن لينك نتيجة التظلمات برقم الجلوس 2021 ثانوية عامة.. إليك التفاصيل

لينك نتيجة التظلمات برقم الجلوس 2021 ثانوية عامة.. يبحث عدد كبير من الطلاب عبر محرك البحث"جوجل" عن رابط نتيجة التظلمات الخاصة بالثانوية العامة لعام ٢٠٢١، خلال تلك الفترة الجارية، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني الرسمي، مع استمرار فحص التظلمات 2021 وذلك بدون أية رسوم للطلاب حتى يتم استكمال فحص الطلبات كافة التي تقدم بها الطلاب خلال الفترة الماضية.

ويستعرض "الدستور" في هذا تلك الكلمات التالية الرابط الرسمي والمباشر الخاص بنتيجة تظلمات شهادة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس الخاص بالطلاب من خلال موقع التظلمات الذي دشنته وزارة التربية والتعليم فلا عن أبرز خطوات الاستعلام المتبعة.

فقد فعلت بالفعل وزارة التربية والتعليم موقعا خاصا بالتظلمات للثانوية العامة 2021، وذلك للاستعلام الإليكترونية بشكل مجاني بعدما تراجعت نسب النجاح لهذا العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها استقبلت بالفعل طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021في غضون تلك الآونة من 21 إلى 26 أغسطس 2021، كما وخصصت وزارة التربية والتعليم، رقما 1938 للرد على جميع الاستفسارات للطلاب.

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نتيجة التظلمات لعام 2021

وفيما يخص كيفية الاستعلام عن نتيجة التظلمات الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم في تصريح صحفي سابق لها ، حصلت الدستور على نسخة منه وهو أن نتيجة الطلبات المقدمة من الطلبة للتظلم في مادة دراسية أو حتي جميع المواد الدراسية سيتم نشرها بشكل رسمي عبر نفس الموقع المخصص لتقديم الطلبات.



لينك نتيجة التظلمات برقم الجلوس 2021 ثانوية عامة

https://tazalom.emis.gov.eg/

• قد خصصت الوزارة خطوات مباشرة وهامة فى اللاستعلام عن نتيجة التظلمات 2021 وذلك برقم الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي بشكل سلس دون أي معوقات عبر السطور التالية"-

• لينك نتيجة التظلمات برقم الجلوس 2021 ثانوية عامة يقوم الطالب بالتسجيل الدخول إلى الرابط الخاص بموقع تظلمات الثانوية العامة 2021 من “هنا”. https://tazalom.emis.gov.eg/

• ثم يدخل البيانات الخاصة به والتي تتضمن (الاسم بالكامل ا، الرقم القومي، محل الإقامة،...).

• يحدد الشعبة الدراسية سواء كانت (شعبة علمي، شعبة أدبي).

• يقم بتحديد جميع المواد الدراسية المطعون عليها في النتيجة.

• يقم بكتابة الرقم جلوس الخاص به بشكل صحيح

• يضغط على زر الاستعلام.

• ومن ثم تظهر نتيجة الطعن المقدم بالتفصيل في جميع المواد الدراسية المتظلم عليها